Implementação do Pnatrans em Rondônia é reforçada em reuniões do Detran

O Governo de Rondônia aderiu ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans nesse ano, com objetivo de articular com outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, instituições governamentais, setor privado e sociedade civil organizada o alinhamento de áreas e setores distintos em torno do objetivo que é reduzir o número de mortes no trânsito.

A diretora-geral adjunta do Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, Benedita Aparecida de Oliveira, em cumprimento à Portaria 782 de 26 de abril de 2022, tem realizado as ações do Pnatrans no Estado. Dando seguimento ao trabalho, na última semana realizou reuniões técnicas de trabalho em Colorado do Oeste, Vilhena, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Rolim de Moura.

Benedita de Oliveira explica que o Pnatrans é dividido em seis pilares que são: Gestão da Segurança no Trânsito; Vias Seguras; Segurança Veicular; Educação para o Trânsito; Atendimento às Vítimas; e Normatização e Fiscalização. “Os órgãos que compõe cada pilar de atuação irá agrupar as ações prioritárias que devem ser monitoradas a partir de metas e indicadores específicos”, disse.

Ela enfatiza a importância do envolvimento de todos, pois o plano é complexo e estão previstas avaliações anuais do cumprimento das metas para garantir os avanços das políticas públicas que resultam na redução das mortes no trânsito. Benedita Oliveira, ressalta que o Pnatrans não é uma ação do Detran Rondônia e sim de todos os órgãos envolvidos e da sociedade, pois todos fazem parte do trânsito.

O governador do Estado, Marcos Rocha, disse que o Plano de Redução de Mortes no Trânsito “deve ter a colaboração de todos e principalmente dos profissionais que trabalham projetando, construindo e fiscalizando as vias públicas, por isso a importância do envolvimento dos gestores dos municípios”.

Vários municípios de Rondônia já municipalizaram o trânsito e outros manifestaram interesse. O prefeito de Pimenta Bueno, Arismar Araujo de Lima, falou da importância do trabalho em conjunto entre o poder público e a sociedade para um trânsito mais seguro.

Em Rolim de Moura a reunião foi com o gerente Municipal de Trânsito, Reginaldo dos Santos Oliveira, com o chefe da Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran, João Batista e com as agentes municipais de trânsito, Valdinei Adriano Gonçalves e Lidrane de Souza Siqueira, que tiraram dúvidas sobre criação de Conselho de Trânsito, convênio com a Polícia Militar e sobre como serão desenvolvidas as ações do Pnatrans.

