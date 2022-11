Importações de soja brasileira pela China recuam 15% em outubro

As importações de soja brasileiras pela China caíram 15% em outubro ante ao registrado no mesmo período do ano passado. O recuo das compras da oleaginosa do país sul-americano reflete o aumento dos preços e a ausência de lucros dos esmagadores.

O país asiático, maior comprador de soja do mundo, importou cerca de 2,8 milhões de toneladas de soja do Brasil em outubro em comparação com os 3,3 milhões de toneladas no ano anterior, segundo a Administração Geral das Alfândegas.

O cenário de importações, foi afetado pela seca extrema que atingiu e reduziu a safra brasileira, gerando um aumento nos preços da oleaginosa no início deste ano, o que acabou corroendo os lucros das esmagadoras de soja da China, que ainda enfrentam uma fraca demanda por parte dos agricultores no primeiro semestre.

Em termos gerais, as importações de soja caíram cerca de 19% em outubro frente ao ano anterior, passando para 4,14 milhões de toneladas, o menor nível para qualquer mês desde 2014.

Nos primeiros 10 meses do ano, a China trouxe 49,31 milhões de toneladas de grãos brasileiros, ante 52,75 milhões de toneladas no mesmo período de 2021

Fonte: AgroPlus