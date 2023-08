IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Prefeitura alerta contribuintes para início do prazo da declaração de ITR

Emissão de RG e orientação profissional serão os serviços ofertados à comunidade

O Sine Municipal de Porto Velho, em parceria com a Associação Novos Recomeços e Projeto Social Portas Abertas, levará à população da zona Leste, no sábado (12), uma ação social com serviços de emissão de documento de identidade e oficina de orientação profissional. O evento acontecerá das 9h às 16h, na rua Alexandre Guimarães, 6195, bairro Lagoinha, sede da associação.

A iniciativa faz parte dos esforços da Prefeitura de Porto Velho para beneficiar a população de diversas áreas da capital, garantindo o direito à cidadania com serviços gratuitos.

AVANTE TRABALHADOR

O cidadão poderá assistir a oficina “Avante, Trabalhador!”, de orientação profissional, com noções para o candidato que deseja se inserir no mercado de trabalho, que fala sobre vestimenta, elaboração de currículos e como se comportar em uma entrevista. A oficina é oferecida pelo Sine Municipal, já ocorreu em instituições como a Base Aérea de Porto Velho e o Senai, qualificando jovens e adultos para o mercado de trabalho.

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Na ação, serão emitidas 1ª e 2ª via do documento de identidade e, para isso, 40 senhas de atendimento serão distribuídas. O cidadão que procura o serviço de emissão de RG deverá levar em mãos os seguintes documentos: certidão de nascimento, original e cópia ou certidão de casamento civil. Em caso de viuvez ou divórcio, é necessário levar a certidão de casamento averbada original e cópia; CPF (cópia); duas fotos 3×4, com camisa de cor escura e sem óculos, não podendo ser blusa branca ou listrada. Em caso de deficiência ou impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o cidadão deverá apresentar, ainda, relatório ou laudo médico com a indicação do Código de Classificação Estatística Internacional de Doença e Problemas relacionados à Saúde (CID). A documentação deve estar sem rasura e em perfeito estado.

A emissão da 1ª via do RG é gratuita, já a 2ª via possui uma taxa de R$ 162,79, a ser paga via boleto. A isenção da taxa será concedida em casos de roubo ou furto e o cidadão deverá apresentar o boletim de ocorrência; para pessoas com mais de 60 anos; se a pessoa for de outro Estado, mas haverá mudança do número do RG; em caso de deficiência ou impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com apresentação do devido laudo médico.

No local também haverá serviços como atendimento com psicóloga emocional, psicopedagoga, barbeiro e bazar.

