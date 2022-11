IMUNIZAÇÃO – Porto Velho inicia vacinação contra covid-19 em bebês sem comorbidades nesta sexta-feira

O público-alvo são crianças a partir de seis meses e menores de três anos de idade

A prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), ampliou a imunização contra a covid-19 para atender também crianças sem comorbidades de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). A decisão de ampliar o público-alvo ocorreu em razão da baixa procura de pais ou responsáveis para a vacinação de bebês com comorbidades.

O imunizante estará disponível em oito unidades de saúde a partir desta sexta-feira (25).

Zona Leste: UBS José Adelino (8h às 12h30 e 13h às 18h) UBS Hamilton Gondin e

UBS Aponiã (13h às 18h)

Zona Sul: UBS Castanheira e UBS Renato Medeiros (8h às 12h30 e 13h às 18h)

Zona Central: UBS Maurício Bustani, UBS Osvaldo Piana (13h às 18h) e UBS

Ronaldo Aragão (8h às 12h30 e 13h às 18h)

“Iniciamos a vacinação de bebês com comorbidades devido a quantidade de vacinas que recebemos. Mas, com a baixa procura e o prazo de utilização dos imunizantes após a diluição ser pequeno, estamos ampliando o atendimento para todos os bebês nesta faixa etária para evitar perdas de doses e proteger o maior número de crianças”, alertou a secretária da Saúde, Eliana Pasini.

ESQUEMA VACINAL

O esquema inicial de vacinação para bebês só estará completo após a aplicação de 3 doses da Pfizer Baby, conforme orienta o Ministério da Saúde. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas e da segunda para a terceira dose, oito semanas.

ATUALIZAÇÃO DE VACINAS

Os pais ou responsáveis podem aproveitar a sala de vacina das unidades de saúde para atualizar o calendário vacinal das crianças. Através da Nota Técnica 114/2022, “o Ministério da Saúde recomenda a administração concomitante de vacinas covid-19 com as demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais”.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO