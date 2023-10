IMUNIZAÇÃOCom mais de 30 salas simultâneas, Porto Velho realiza Dia D de Vacinação

Ação faz parte da Campanha de Multivacinação, que segue até o dia 16 de outubro

A Unidade de Saúde da Família Renato Medeiros, localizada no bairro Cidade do Lobo, amanheceu lotada na manhã de sábado (7). O motivo foi o Dia D de Multivacinação, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para incentivar a imunização da população de Porto Velho.

No sábado, unidades de Porto Velho abriram as portas para atender a população que está com vacinas atrasadas e não conseguiu buscar atendimento durante a semana. Um exemplo é a técnica de enfermagem Luciana Rocha, que compartilhou que mantém um cuidado frequente com a filha de 10 anos.

“Eu sou profissional de saúde e sei a importância da vacinação, sempre verifico a caderneta dela, e vi que estava faltando a vacina da covid. De seis em seis meses eu trago ela na unidade para saber se está tudo bem. Chegamos às 8h30, participamos da palestra, e o atendimento foi rápido”, destacou.

Larissa Pontes contou que soube da ação pelas redes sociais, e levou os três filhos para serem imunizados contra a gripe. “Eu trouxe os três, mas eles estão todos com as vacinas em dias, só a de gripe que ainda não tinham tomado. Eu fiquei sabendo da ação pelas redes sociais da Prefeitura, e aproveitei que era no sábado e não estou trabalhando, é melhor pra mim”.

OUTROS SERVIÇOS

Além da vacinação, a Unidade de Saúde também ofereceu outros serviços importantes, como exames preventivos, palestras educativas e consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, feitas em parceria com professores e estudantes da Faculdade Unisapiens.

Raquel Cunha, que é dona de casa, também já estava com suas vacinas em dia, mas aproveitou para fazer o exame papanicolau, que ajuda a prevenir o câncer do colo do útero. Ela destacou o bom atendimento que sempre recebe na unidade e como isso é essencial para sua família, especialmente porque sua filha tem autismo. “Sempre que eu necessito, eu sou muito bem atendida por todos. Tem um ano que eu fiz o meu preventivo, e fui avisada pela unidade que estaria disponível. Eu necessito deles porque a minha filha tem autismo severo, e eles estão sempre nos ajudando”.

CAMPANHA

O Dia D faz parte da campanha de multivacinação, que iniciou no dia 2 de outubro. Durante a campanha, todos os imunizantes do Calendário Nacional de Imunização estão disponíveis para a população, como: covid-19, influenza, BCG, hepatite B, poliomielite, febre amarela; sarampo, caxumba e rubéola; pneumocócica, dentre outras.

Elizeth Gomes, gerente da Divisão de Imunização da Semusa, destaca que o evento faz parte do calendário do Ministério da Saúde (MS) e é uma das estratégias adotadas pela Semusa para aumentar os índices de imunização na capital, que diminuíram durante a pandemia.

“O Brasil enfrenta uma baixa cobertura vacinal em todas as vacinas, com isso já temos casos de sarampo, casos de coqueluche, na fronteira com a Bolívia, e é muito importante a atualização do cartão de vacinação. Hoje, a Prefeitura de Porto Velho, juntamente com a Semusa, está com as unidades de saúde abertas da capital e dos distritos, para atualização do cartão vacinal. O foco é crianças até 14 anos, mas quando falamos em multivacinação significa que todos devem ser vacinados”.

A campanha de Multivacinação segue até o dia 16 de outubro. Em Porto Velho, todas as unidades de saúde das zonas rural e urbana estão participando. Para se vacinar, a população deve buscar a unidade mais próxima de casa e ter em mãos um documento oficial com foto, a caderneta de vacinação e o cartão do SUS.

Texto: Taís Botelho

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO