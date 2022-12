Inaugurada galeria de fotos na comarca de Buritis

A homenagem registra aqueles(as) que ajudam a construir o judiciário no município.

Em comemoração aos 40 anos do Poder Judiciário de Rondônia, o juiz diretor do Fórum de Buritis, Pedro Sillas Carvalho, se reuniu com servidores, servidoras, magistrada e autoridades da comarca de Buritis para inauguração da galeria de fotos dos servidores e a aposição de mais uma foto na galeria dos magistrados.

A juíza Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti, que atuou no período de 17 de julho de 2014 à 17 de outubro de 2021 como juíza titular da 2ª Vara Genérica e Vara de Execuções Penais da comarca de Buritis, teve sua foto afixada na galeria de magistrados, como um gesto de reverência ao trabalho e contribuição dedicados ao município.

A cerimônia realizada em 8 de dezembro, também teve a inauguração da galeria dos servidores da comarca, uma idealização do juiz diretor do fórum, Pedro Sillas Carvalho, como uma homenagem aos servidores e servidoras que há quase 20 anos vem se dedicando à nobre missão da justiça em Buritis.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO