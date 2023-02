Inca reforça pedido de doações de plaquetas depois do carnaval

Reprodução – 23.02.2023 Menino com autismo ‘escapa’ de apartamento com medo do temporal no litoral de SP

Um menino autista, de 12 anos, que desapareceu durante os fortes temporais que atingiram o litoral São Paulo no último final de semana foi encontrado após 14 horas desaparecido. Ele ‘fugiu’ do apartamento onde estava hospedado com a família em Bertioga após se assustar com o barulho da chuva que atingiu a cidade — foram mais de 683 mm registrados em 16 horas.

O garoto, que é de Santo André, no interior de São Paulo, foi encontrado por uma moradora na praia de São Lourenço muito machucado e cheio de arranhões pelo corpo.

Segundo uma prima do menino, os pais dele estavam dormindo, no sábado (18), quando ele ‘escapou’. “Por volta das 19h os familiares chamaram por ele e não o encontraram no apartamento. Eles começaram a procurar e perceberam que ele tinha saído para a rua”, explicou a parente em entrevista ao g1 .

De acordo com ela, o local estava totalmente alagado após o desapareciemento do menino, foi então que os pais tiveram a ideia de pedir para ver as câmeras de segurança do condomínio e identificaram que a criança tinha saído do prédio por volta das 18h41. “Foi a última vez que ele foi visto passando pela água, correndo no meio da chuva”.

Depois de confirmado o desaparecidmento do jovem, houve uma mobilização entre os moradores e turistas do condomínio para tentar encontrá-lo. “Todos que estavam no condomínio de Riviera de São Lourenço saíram para procurar a pé pois estava tudo alagado e não tinha como sair com os carros da garagem”, contou.

Além da mobilização nos locais próximos, a família também iniciou uma campanha pelas redes sociais e muitas pessoas repassaram os conteúdos. “As divulgações foram essenciais. Conseguimos mais de 200 compartilhamentos. É impossível encontrar palavras para todos que nos ajudaram”, disse.

O menino foi localizado por volta das 10h30 de domingo (19), na Praia de São Lourenço, próximo a uma casa.

A dona da casa contou a família que ele bateu na porta durante 40min, mas ela achou que fosse o temporal e ignorou. “O barulho não parou e ela decidiu ver o que era. Foi quando o encontrou”.

A mulher então levou o menino para o condomínio e entregou ele para os pais. “Foi uma alegria. Não temos nem o que dizer. Apesar dos arranhões, ele está bem e vivo. É isso o que importa”.

Fonte: IG Nacional