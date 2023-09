Incêndio em casamento no Iraque deixa ao menos 100 mortos; veja vídeo

Reprodução/Twitter Fogo se alastra em festa de casamento no Iraque

Pelo menos 100 pessoas morreram em um incêndio em uma festa de casamento no Iraque, que também deixou mais de 150 feridos.

A incidente ocorreu na noite desta terça-feira (26), na cidade de Qaraqosh, no norte do país. De acordo com as autoridades locais, o fogo teria sido causado por fogos de artifício utilizados durante a festa.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver fogos sendo direcionados ao teto do salão enquanto os noivos dançam.

Segundo a defesa civil informou à agência de notícias AFP, os painéis pré-fabricados utilizados no teto do salão eram “altamente inflamáveis ​​e violavam as normas de segurança”, e fizeram com que o fogo se alastrasse. O órgão afirma, ainda, que a situação se agravou com a “liberação de gases tóxicos ligados à combustão dos painéis”, que tinham plástico em sua composição.

Inicialmente, a imprensa local havia divulgado que os noivos estavam entre os mortos. Posteriormente, a defesa civil confirmou que eles estão hospitalizados. À AFP, o Ministério da Saúde do Iraque informou que a maioria dos 150 feridos está sendo tratada por queimaduras, falta de oxigênio e ferimentos por esmagamentos sofridos na luta para escapar da festa.

Ainda segundo a AFP, nove funcionários do local foram presos e quatro mandados de prisão foram emitidos contra os proprietários do salão, por conta das irregularidades.

O primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, declarou três dias de luto nacional e ordenou “inspeções periódicas intensificadas” em locais de entretenimento em todo o país para “garantir que as medidas de segurança sejam seguidas” e “identificar quaisquer edifícios não conformes”.

Fonte: Internacional