Incêndios florestais deixam 51 mortos no Chile

Incêndios florestais no Chile

Incêndios florestais que atingem o Chile nos últimos dias já deixaram 51 mortos, segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred).

Antes, o número de vítimas era 40, de acordo com o presidente do Chile, Gabriel Boric. Ele também havia informado que outras seis pessoas estavam em hospitais por queimaduras.

“Dadas as condições da tragédia, o número de vítimas certamente aumentará nas próximas horas”, disse Boric.

O Chile combate grandes incêndios florestais desde 2017, quando as chamas atingiram áreas povoadas de Valparaíso e regiões próximas.

🇨🇱 CATÁSTROFE NO CHILE 🇨🇱 Bombeiros da 5ª Região do Chile percebem que há pessoas presas dentro de veículos civis que queimam enquanto passam por um dos incêndios florestais em uma rodovia.

By: O Informante









No sábado (3), as áreas de Viña del Mar e Valparaíso foram as mais afetadas. O fogo avançou sobre áreas residenciais, industriais e comerciais. Até às 22h de ontem, 37 incêndios florestais ainda estão sendo combatidos, enquanto 46 já foram controlados.

Em El Olivar, as chamas foram espalhadas pelo vento, o que resultou em casas incendiadas e explosões de carros.

04.02.24 Chile .. incêndios florestais no Chile. Várias regiões há evacuação em grande escala. O incêndio atingiu grandes cidades, como Viña del Mar. Até agora 46 pessoas morreram. O fogo consumiu mais de 40 mil hectares. Foi declarado estado de emergência no país.

O Senapred informou ainda que muitas moradias foram danificadas, sendo 70% delas partes de lotes e 30% de habitações. Ademais, 15 abrigos foram montados e, até ontem, havia 1.600 pessoas neles.

Segundo a ministra do Interior chilena, Carolina Tohá, há danos em pelo menos 1.100 casas.

“Provavelmente será a situação de emergência, após o terremoto de 2010, que provocou mais vítimas no Chile nos últimos tempos”, afirmou Tohá na noite do sábado (3).





