Incêndios no Chile: governo impõe toque de recolher em áreas afetadas

AP Chile decreta toque de recolher em municípios afetados por incêndios florestais

Após uma semana dos graves incêndios florestais que afetam o centro-sul do país, o governo do Chile decretou um toque de recolher noturno nas áreas mais atingidas pelas chamas. A medida será estendida a outras regiões sob fogo para evitar roubos e saques.

“O governo considera necessário estabelecer toques de recolher com o objetivo de garantir a segurança das pessoas afetadas pela emergência”, disse o presidente chileno, Gabriel Boric .

O toque de recolher, que entrará em vigor na sexta-feira, da meia-noite às 5h, começará em pelo menos 20 municípios das regiões de Biobío e La Araucanía. Até agora, nenhuma proibição foi anunciada para as regiões de Maule e Ñuble.

Em La Araucanía a medida implicará em restrições ao transporte público, principalmente na província de Malleco. Trata-se de uma das áreas mais afetadas pelos confrontos entre grupos Mapuche e forças de segurança, um conflito histórico por reivindicações de terras, que agora são de propriedade de empresas florestais.

Incêndios florestais no Chile já devastaram 309 mil hectares

Os incêndios já devastaram cerca de 309 mil hectares nas regiões de Maule, Ñuble, Biobío e La Araucanía, o que levou o Chile a decretar estado de catástrofe. Até o momento, já foram contabilizados 301 incêndios ativos, sendo 89 já combatidos.

Até o momento, há cerca de 5.500 pessoas desalojadas, 2,1 mil feridos e 24 mortos.

A batalha contra os incêndios envolve mais de 5.600 brigadistas florestais e bombeiros voluntários, e já conta com apoio no terreno de contingentes de México, Colômbia e Espanha. O governo brasileiro também anunciou o envio de equipes e um avião das Forças Aéreas para ajudar no controle do fogo.

Fonte: IG Mundo