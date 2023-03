Incentivo ao esporte: Adolescente de Rondônia ganha destaque em Torneio Nacional de tênis de mesa

De campeão do torneio de tênis de mesa em Porto Velho a destaque em circuitos nacionais da modalidade, até ser um dos selecionados para o programa de desenvolvimento de talentos olímpico e paraolímpico, Diamantes do Futuro, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM.

É o caso do atleta de tênis de mesa José Neto, de apenas 13 anos, que tem recebido incentivos do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, para participar destas disputas pelo país.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o esporte serve de inspiração para que surjam grandes campeões, e que o poder executivo vai continuar atuando para investir nos atletas rondonienses. “É mais um atleta que tem surgido como destaque para o nosso Estado. Em breve, com o trabalho que está sendo realizado, quem sabe poderemos ter um representante de Rondônia nos jogos olímpicos”, enfatizou.

O presidente da Federação Rondoniense de Tênis de Mesa – FRTM, Jessé Tagino, contou a trajetória do mesatenista rondoniense, que foi selecionado para o programa Diamantes do Futuro e hoje, é um dos atletas que fazem parte do ciclo olímpico.

“Antes do início de cada etapa do circuito nacional, existe a atuação do programa Diamantes do Futuro, em que os coordenadores de seleções, junto com o mesatenista e campeão olímpico Hugo Hoyama, chegam três dias antes para fazer a seletiva dos atletas”, explicou Jessé Tagino.

ESCOLHA DOS ATLETAS

O presidente da FRTM explicou que de Rondônia foram escolhidos três atletas durante a edição do TMB Challenge Plus em 2022. “José Neto foi um dos atletas olímpicos escolhidos e a partir daí, começou a passar por etapas de treinamentos, tendo que ir em certos períodos para São Paulo. Como faz parte do circuito olímpico, portanto, o atleta está sendo preparado para disputar uma olimpíada daqui a um tempo”, pontuou.

Ainda conforme Jessé Tagino, a intenção é fazer a preparação dos atletas desde cedo, “para que tenha grandes performances durante as competições que participar e lá na frente, continue representando seu Estado com brilho”, ressaltou.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, ressaltou que o incentivo ao esporte e cultura tem sido uma das prioridades do Governo de Rondônia, e o Estado tem sido representado em várias modalidades esportivas. O tênis de mesa também é uma importante modalidade em que temos atletas com chances de ser campeões olímpicos. “Temos grandes potenciais nesta modalidade e é gratificante ver nosso Estado sendo representado em competições nacionais de tênis de mesa. José Neto é um grande destaque nosso e assim como ele, outros atletas surgirão para brilhar, representar Rondônia e trazer grandes conquistas”, destacou.

CIDADE-SEDE

Porto Velho será sede da 9ª etapa do TMB Challenge Plus, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM, que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de maio, no Ginásio Cláudio Coutinho e a expectativa é de que o torneio possa ter a participação de mais de 500 atletas de todo o Brasil, incluindo o representante de Rondônia, José Neto.

