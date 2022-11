INCENTIVO – Porto Velho promove evento em comemoração ao dia do empreendedorismo feminino

Programação conta com palestra, oficina e sorteio de brindes

O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é comemorado em 19 de novembro. Em alusão à data, a Prefeitura de Porto Velho promove eventos nos dias 16 e 17 para confraternização, aperfeiçoamento profissional e palestra motivacional às mulheres que integram o Programa Giro Empreendedor.

Os eventos vão acontecer no auditório da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), das 8h às 11h. No dia 16 acontecerá a abertura da comemoração, com uma Oficina com a temática “Inteligência Emocional Para Mulheres Empreendedoras”, com emissão de certificado com a chancela Sebrae, realizado por meio da 2ª etapa do Programa de Capacitação para Empreendedores do Município (Procem), com abordagens voltadas para o empreendedorismo feminino.

No dia 17 haverá a apresentação da palestra motivacional “Destravando a Mente”, com a psicoterapeuta Aline Okabe. O encerramento dos eventos também contará com sorteio de brindes e coffee break.

“Dos empreendedores cadastrados no Giro Empreendedor, 90% são mulheres. A maioria delas precisou se reinventar durante a pandemia, e de lá pra cá têm se tornado autogestionárias. Sinto-me honrada em constatar que temos avançado com o Programa de Fomento à Economia Solidária, Giro Empreendedor, que é majoritariamente formado por mulheres que neste um ano e meio de funcionamento, impulsionaram a economia através da geração de renda”, falou a titular da Semdestur, Glayce Bezerra.

INCENTIVO

A Prefeitura de Porto Velho tem implementado medidas pontuais para o fortalecimento da atividade empreendedora no município. O programa de fomento à economia solidária “Giro Empreendedor”, por exemplo, foi implementado em agosto de 2021 e desde lá já beneficiou mais de 8 mil inscritos no projeto.

Em agosto deste ano, foi lançado o Procem, que só na primeira etapa capacitou 164 mulheres. Além disso, por meio de uma parceria com o Sebrae, foram instaladas duas salas do empreendedor que funcionam diariamente com o cadastro de novos microempreendedores individuais (MEI), em que somente nesta gestão cadastrou 300 novos profissionais do ramo.

Ao todo, em 2022, foram realizadas 331 feiras do empreendedor na cidade, que oportunizou a mais de 4.500 empreendedores geração de renda.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Saul Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO