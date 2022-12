INCLUSÃO – Coral de libras da Semusa se apresenta no domingo (25) no Parque da Cidade

Servidores da Saúde farão apresentação utilizando a Língua Brasileira de Sinais

Está quase tudo pronto para a primeira apresentação pública do Coral de Libras formado por servidores da Saúde de Porto Velho. Sinais das mãos e coreografias do corpo muito bem ensaiados para fazer bonito no próximo domingo (25), às 19h, no Parque da Cidade, onde acontece a programação cultural Natal Porto Luz.

Na manhã desta quarta-feira (21) o grupo se reuniu na sede da Secretaria Municipal da Saúde (Semusa) para ajustes e ensaios. A servidora da Saúde e coordenadora do coral, Zeni Silva, que é pós-graduada em Libras, conta que, ao todo, 15 pessoas estão ensaiando para se apresentar na noite de Natal.

“Convidamos todos os servidores da Saúde municipal para integrar o coral e não precisava ter conhecimento em Libras. Começamos os ensaios há cerca de 15 dias. Escolhemos a música, ensinamos os sinais e estamos preparados para uma linda apresentação natalina”.

Integram o Coral de Libras servidores das unidades de saúde Caladinho, Castanheira, José Adelino, Agenor de Carvalho e da administração da Semusa. Para Zeni Silva, o desejo é que, no próximo ano, mais profissionais da saúde manifestem o desejo de participar dessa atividade.

A entrada no Parque da Cidade é gratuita e a programação natalina que vem acontecendo aos finais de semana termina no dia 25 de dezembro. O local conta com decoração especial de Natal com enfeites, túneis de luzes e a árvore de 35 metros.

A Secretaria Municipal de Saúde tem buscado capacitar seus servidores na Língua Brasileira de Sinais na busca de promover a inclusão e respeito à diversidade. Desde 2021 até agora, 141 se formaram no curso básico de libras e estão atuando na facilitação do diálogo com a comunidade surda em suas unidades de lotação.

PROGRAMAÇÃO

Domingo (25/12)

18h – Marcha Animada (Kira Garcez)

19h – Coral – “Noite Feliz” em Libras (Semusa)

19:30h – Teatro Musical (Kira Garcez)

20:30h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez).

O Parque da Cidade está localizado na avenida Calama, ao lado do Porto Velho Shopping.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO