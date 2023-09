Independência do Brasil completa 201 anos

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), fez uma declaração especial no Dia da Independência do Brasil, que completou 201 anos no último dia 7 de setembro de 2023.

Para Jean Oliveira, esse é um marco histórico para o exercício da cidadania e do patriotismo no país. “Em 1822, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, na época príncipe regente do Brasil, proclamou ‘Independência ou morte!’ Essa data marcou o rompimento com Portugal e deu início à trajetória do Brasil como nação independente. Como representantes do povo, continuamos trabalhando em prol da população e garantindo a independência”, afirmou o deputado Jean Oliveira.

O parlamentar tem se destacado como defensor da pátria e tem se dedicado à construção de uma sociedade justa para todos. Ele reafirmou seu compromisso com um estado e um Brasil melhores para todos, destacando seu apoio às Escolas Cívico-Militares.

Em 2021, destinou R$ 500 mil em emenda parlamentar para a aquisição de uniformes escolares, beneficiando os estudantes do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Alta Floresta d’Oeste (CTPM XI). “Em atendimento ao pedido dos vereadores Jacy Oliveira e Willian Oliveira, garantimos que os estudantes recebessem os uniformes. Os colégios militares são fonte de orgulho para a população de Rondônia. Todo o investimento realizado beneficia diretamente os cidadãos, contribuindo para uma sociedade melhor para todos”, concluiu o deputado Jean Oliveira.

Texto e foto: Marcel Souza / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO