Indicação da deputada Dra. Taíssa leva atendimento descentralizado a cerca de 300 pessoas em Guajará-Mirim

O início de setembro marcou uma transformação significativa na vida de aproximadamente 300 pessoas que participaram do 1º Saúde Cidadã Mobilidade, realizado nos dias 2 e 3 deste mês na cidade de Guajará-Mirim.

O Saúde Cidadã é um programa indicado pela deputada Dra. Taíssa logo no início de seu mandato, com o objetivo de descentralizar o atendimento médico, levando especialistas a cidades e distritos do estado. Essa iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Saúde do Estado, oferecendo atendimento em diversas áreas médicas.

Durante esse evento em Guajará-Mirim, também ocorreu o primeiro atendimento descentralizado do Cero – Centro de Reabilitação de Rondônia. Este atendimento beneficia pacientes com baixa mobilidade e/ou acamados, comodidade a distribuição de andadores, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e muletas.

Taíssa Sousa destacou que o principal objetivo de seu mandato é proporcionar dignidade à população. “O Saúde Cidadã já beneficiou mais de 3 mil pessoas e agora, com a colaboração do CERO, conseguimos estender esse suporte às pessoas que têm dificuldade de locomoção. A saúde em Rondônia precisa de transformações, e isso começa com a disponibilização de serviços de saúde em áreas remotas”, enfatizou.

Ao todo, o Saúde Cidadã Mobilidade realizou 167 atendimentos, e em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesau), 189 pacientes tiveram a oportunidade de iniciar o processo de diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, com a emissão do “fecha laudo”.

A deputada expressou sua gratidão ao Governador Marcos Rocha e a toda a equipe da Sesau e do Cero por apoiarem sua proposta e por ampliarem um atendimento tão necessário à população. “As pessoas precisam de cuidados de saúde e dignidade, e é ao atender aqueles que mais precisam que promovamos mudanças em Rondônia”, concluiu a deputada.

Texto e foto: Alan Souza / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO