Indicação do Delegado Lucas pode levar asfalto ao distrito de Jacinópolis

Na manhã desta quarta-feira, 23, o Deputado Estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) foi recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, durante uma visita institucional. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar de Defesa do Agronegócio e da Propriedade Privada, Camargo falou das ações que vêm sendo lideradas na área, falou da atuação parlamentar e ouviu do presidente do TJRO os avanços da Justiça no Estado de Rondônia.

Acompanhado pelo subchefe de gabinete Deco Giordani, o deputado afirmou que a visita ao desembargador foi meramente institucional, fornecida para estreitar os laços entre os poderes legislativo e judiciário. Na oportunidade, Camargo deixou à disposição seu gabinete para trabalhar junto ao judiciário questões relativas à segurança pública, desenvolvimento do estado, defesa dos direitos e liberdades da população.

“Quero agradecer pelo atendimento que nos foi dispensado pelos servidores do Tribunal de Justiça do Estado durante a nossa visita àquele importante braço da democracia brasileira, em especial ao desembargador Dr. Marcos Alaor, pela atenção com que nos recebemos. É muito importante tratarmos sempre da independência dos poderes, buscando a harmonia das ações em prol da comunidade. Vamos manter esse diálogo não só com o TJRO, mas com todas as instituições que fazem juntas de Rondônia um excelente estado para se viver e investir”, disse o deputado”.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO