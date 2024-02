07/02/2024

Indicação do vereador Adevair para reforma da unidade de saúde abandonada do CPA 4 é atendida

A Prefeitura de Cuiabá atendeu a indicação do vereador Adevair Cabral (PRD) para a retomada das obras da unidade de saúde do CPA 4 que estava totalmente abandonada, servindo de refúgio para marginais. Após a mediação do parlamentar, a obra está a todo vapor. Durante o período da intervenção na saúde municipal, o centro de saúde foi fechado e os moradores do CPA 4 e Jardim Brasil tiveram que ser remanejados para a unidade do CPA 3 Setor 2, assim como os servidores.

“Havia pedido para que o prefeito fizesse a obra e os moradores pudessem voltar a ser atendidos na unidade de origem. O prefeito atendeu o nosso pedido agora em janeiro e as obras estão a todo vapor”, disse.

A população da região sofreu com a sobrecarga de serviço de duas unidades em apenas uma só, fazendo que o atendimento se tornasse ainda mais longo para quem depende da atenção primária, destaca Adevair.

“Será realizada a reforma total do postinho que estava totalmente abandonado. Com a inauguração, o fluxo será retomado à normalidade desafogando o atendimento nas duas unidades de saúde”, finalizou o parlamentar.

