Reprodução/Twitter Indonésia: Equipes reforçam buscas por sobreviventes após terremoto

As equipes de busca fazem, nesta terça-feira (22), uma busca reforçada por sobreviventes na cidade de Cianjur, na ilha indonésia de Java, epicentro de um terremoto de 5,6 graus nesta segunda. Até agora, pelo menos 268 morreram, com ao menos 161 desaparecidos e mais de mil feridos.

Em uma entrevista coletiva, o general Suharyanto disse que 22 mil casas foram destruídas e mais de 58 mil pessoas precisaram deixar as residências. Segundo Suharyanto, ao menos 122 corpos já foram identificados.

O governador Ridwan Kamil disse que a maior parte dos mortos são crianças, que estavam em aula quando o tremor aconteceu por volta de 13h21 (3h21 no Brasil) — segundo a ONG Save the Children, ao menos 50 escolas foram afetadas.

A destruição na região foi agravada por uma onda de 62 tremores secundários, com magnitudes de 1,8 a 4 graus na cidade de 175 mil habitantes.

Até o início do dia, segundo a agência estatal de energia Antara, 89% da rede elétrica da cidade já havia sido restabelecida.

Parte do Círculo de Fogo do Pacífico, a Indonésia é um dos países mais vulneráveis do planeta a atividades sismológicas, na interseção das placas tectônicas Indo-Australiana, do Mar das Filipinas, Carolina e Sonda.

O país foi epicentro do terremoto de 9,1 graus que, em 26 de dezembro de 2004, deu origem às tsunamis na costa da ilha de Sumatra que mataram quase 225 mil pessoas em vários países às margens do Índico.

Fonte: IG Mundo