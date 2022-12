Infarto ou ansiedade? Aprenda a diferenciar os sintomas

FreePik Sintomas de infarto em pessoas mais jovens tendem a ser mais fortes

Muitas pessoas podem sentir dificuldades para diferenciar os sintomas de uma crise de ansiedade e o princípio de um infarto , já que ambos envolvem dores no peito e taquicardia (quando o coração acelera). Enquanto a dor gerada pelo pânico pode ser inespecífica, a do infarto, geralmente, ocorre no peito, como se fosse um aperto, podendo irradiar pelo braço esquerdo, pescoço e costas.

O cirurgião cardiovascular e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Dr. Elcio Pires Junior destaca que os fatores de risco a serem considerados no caso do infarto são: idade, histórico familiar do paciente, colesterol e açúcar alto, nível de estresse diário, tabagismo e doenças preexistentes, como a diabetes e a hipertensão.

“Um ataque cardíaco acontece decorrente da interrupção do fluxo de sangue a partir da obstrução das artérias e a pessoa, geralmente, começa a sentir uma forte dor no peito, formigamento pelo corpo, enjoo, taquicardia, transpiração excessiva e dificuldades para respirar. Além disso, são sinais crescentes e que podem piorar gradativamente pelas próximas horas”, alerta o médico.

Infarto

Portanto, os principais sintomas do infarto são: dor no peito, que pode irradiar para a nuca, queixo, ombros ou para membros superiores; náuseas; dor no abdômen que pode ser confundida com indigestão; falta de ar; palpitações; dormência e formigamento; transpiração intensa e repentina; sensação de desmaio ou desmaio; inquietação e/ou desorientação.

Ansiedade

Já a ansiedade pode levar o indivíduo a sentir medos irracionais, ter a sensação de desmaio ou morte a qualquer instante, sensações não presentes em quem está enfartando. Importante observar que no caso da ansiedade, a dor também se concentra na área do peito, mas sem a pressão gerada nos ataques cardíacos e não se limita ao braço esquerdo, podendo irradiar para o braço direito, pernas, dedos, tórax e pescoço.

Outra questão a ser notada é o tempo em que os sintomas alcançam o seu ponto máximo. As crises de ansiedade normalmente atingem seu auge entre 10 e 20 minutos e aos poucos o paciente tende a baixar os níveis de adrenalina e recuperar o controle emocional. E no infarto do miocárdio elas tendem a piorar.

De acordo com Fabiana Saes, psicóloga e professora de mindfulness, os sintomas da ansiedade se apresentam de três formas através de: pensamentos, reações físicas e/ou sentimentos. As crises se caracterizam pelo aumento brusco da sensação de medo; taquicardia e palpitações; aumento da temperatura corporal; sudorese; tremores; medo de morrer e perda de controle; sensação de estar se afogando; falta de ar; pressão ou desconforto no peito; sensação de entorpecimento ou formigamento.

“Não necessariamente o paciente em crise terá todos esses sintomas, mas o pensamento de que a pessoa pode ter um infarto e ela vai morrer é muito comum e acompanhado pela taquicardia e sensação de aperto. A confusão mental é comum, por isso lembrar dos sintomas da ansiedade e fazer exercícios de respiração ajuda a regular a ansiedade e evitar o agravamento da crise”, explicou Fabiana.

Saiba que as crises de ansiedade aumentam os riscos de problemas no coração uma vez que acontecem de forma recorrente, podendo levar a uma resposta inflamatória no organismo. Desta forma, é sempre muito importante estar com a saúde em dia. E quando tiver dúvida, busque ajuda médica.

Fonte: IG SAÚDE