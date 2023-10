Infraestrutura: Delegado Lucas propõe parceria técnica para asfaltar Vila União

O deputado Delegado Lucas (PP) oficializou um pedido ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) visando estabelecer uma colaboração técnica com a prefeitura de Campo Novo de Rondônia. O objetivo da parceria é realizar a pavimentação de 1.700 metros de ruas localizadas em Vila União, distrito situado entre as cidades de Buritis e Campo Novo.

Em sua justificativa, o parlamentar destacou a importância de uma colaboração entre estado e município para impulsionar o desenvolvimento e promover melhoria na qualidade de vida da população.

“Cumpre destacar que Campo Novo tem uma colaboração constante com o DER, com disponibilização de maquinários e cascalheira, e essa parceria tem otimizado o uso eficiente de tempo e recursos. Haja vista que Vila União ainda padece de infraestrutura, propomos uma parceria técnica entre o executivo estadual e municipal para assegurar a pavimentação asfáltica de 1.700 metros na área urbana do distrito”, diz Lucas.

O deputado estadual realçou ainda que a pavimentação de ruas em pequenas comunidades, como Vila União, é crucial porque não apenas melhora a qualidade de vida dos moradores, mas também impulsiona o desenvolvimento local. “Ruas asfaltadas facilitam o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Neste distrito de Campo Novo, por exemplo, temos Unidade Básica de Saúde e outros serviços importantes à população. Além disso, o asfalto atrai investimentos, impulsiona o crescimento econômico e cria oportunidades para empregos e negócios locais”,

A solicitação de cooperação com o DER também foi oficializada pelo prefeito de Campo Novo, Alexandre José Freitas Dias.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: Prefeitura de Campo Novo/Reprodução

Fonte: Assembleia Legislativa de RO