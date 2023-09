INFRAESTRUTURA Obras no bairro Igarapé passam dos 80% de conclusão

Investimento no local é de mais de R$ 17 milhões

Mais de 85% da obra realizada no bairro Igarapé, zona Leste da capital, está concluída. Já são mais de 20 trechos contemplados diretamente pelo contrato, com mais de 10 quilômetros de ruas. O serviço é executado através de empresa terceirizada, com fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (Semob), e conta com investimento de mais de R$ 10 milhões da Prefeitura de Porto Velho, sendo o restante oriundos de emenda parlamentar.

São contemplados pelo contrato a drenagem, pavimentação, meio-fio, calçada e sarjeta. Um verdadeiro pacote de obras que mudou a realidade de moradores do bairro, que esperavam essa melhoria há mais de 40 anos. “É uma obra grandiosa, que envolveu uma drenagem profunda iniciada ainda no ano passado na avenida Calama, se estendendo pela avenida Guaporé, e atendendo os trechos mais críticos do bairro. São muitas frentes de trabalho atuantes para que tudo seja entregue dentro do prazo. Vale destacar que as ruas que não serão atendidas pelo contrato, terão serviço executado pelas equipes da Semob”, explica o secretário municipal de obras, Diego Lage.

A obra está dentro do prazo de 18 meses estipulado por contrato, restando apenas quatro trechos de rua para finalizar a pavimentação.

FRENTES DE TRABALHO

Além do serviço executado no bairro Igarapé, mais 15 frentes de trabalho estão atuantes em diversos pontos da cidade, através de contrapartida da Prefeitura e emendas parlamentares. A maior obra civil é a construção da nova rodoviária de Porto Velho, com investimento de R$ 44 milhões; seguida do contrato de construção de meio-fio e sarjeta, que contemplará todos os bairros e conta com investimento de mais de R$ 34 milhões.

A construção das praças do Flamboyant e do Alphaville somam investimento de mais de R$ 3 milhões em áreas de convivência, proporcionando qualidade de vida aos moradores dos bairros que ficam no entorno. Há também a reforma no Campo do 13, contrato em execução na Estrada dos Periquitos, bairros Três Marias, Novo Horizonte, Cidade do Lobo e Mariana; a construção de 269 unidades habitacionais na zona leste, bairro Socialista; construção da estação de tratamento de esgoto, e várias outras obras, somando mais de R$ 170 milhões em investimentos.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO