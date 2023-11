INFRAESTRUTURA Prefeito acompanha andamento das obras na avenida Calama

Manilhas de 80 centímetros de diâmetro estão sendo instaladas no local, com capacidade de vazão 50% maior que as antigas

O prefeito de Porto Velho, Hilton Chaves, na companhia do secretário de obras, Diego Lage, acompanhou o andamento dos trabalhos executados na avenida. Calama, entre as avenidas Guaporé e Mamoré, que devem acabar com as alagações em um trecho de aproximadamente um quilômetro durante o período chuvoso.

“Historicamente este trecho, que tem diversas empresas, alagava várias vezes no período de chuva. Era uma demanda de todos esses comerciantes e moradores, e nós iniciamos um trabalho, uma intervenção muito grande e muito importante aqui. Há dois anos nós concluímos a drenagem do bairro Igarapé, o que tornou possível fazer a drenagem aqui neste trecho da avenida Calama”, destacou Hildon Chaves.

O prefeito lamentou o fato de que, durante as escavações para a construção da nova rede de drenagem, foram encontrados vários objetos obstruindo a tubulação. “Encontramos pneus, restos de animais, e, pasmem, até a tampa de um armário obstruindo a drenagem do local. Essa drenagem estava completamente comprometida e agora a via está recebendo uma drenagem maior e melhor”, disse.

Diego Lage informou que foram retirados cinco caminhões grandes lotados de todo tipo de entulho do sistema de drenagem, que estava entupido e dificultava o escoamento das águas pluviais. A nova drenagem, no entanto, terá uma capacidade maior, muitas delas até o dobro da antiga.

“A drenagem que estamos fazendo chega a ser 50% maior que a outra. Estamos colocando manilhas de 80 centímetros de diâmetro. As que tinham eram de 60 e 40 centímetros. Retiramos mais de cinco caminhões grandes de lixo dessa drenagem em um trecho de aproximadamente um quilômetro”, informou.

Além dos 800 metros de drenagem, o trecho vai ganhar pavimentação asfáltica nova. E para proporcionar maior fluidez no trânsito e segurança aos condutores e pedestres, o canteiro central foi retirado, o que deixa a via mais larga.

“A longevidade desta obra depende de cada um. Mesmo com a ampliação da drenagem, mesmo dobrando a sua capacidade, nenhuma drenagem resiste a restos de animais e tampa de armário”, completou o prefeito Hildon Chaves.

Texto: Augusto Soares

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO