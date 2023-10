INFRAESTRUTURAPrefeito acompanha andamento de obras na rodoviária e nas novas avenidas da capital

Trabalhos seguem avançando nos dois cenários

O prefeito Hildon Chaves acompanhou, nesta sexta-feira (6), o andamento de duas das principais obras hoje em Porto Velho. Na ocasião, ele esteve acompanhado do ex-vice-prefeito e atual deputado federal Maurício Carvalho.

O projeto começou na rodoviária da capital, cujas obras já somam mais de 100 dias. O avanço dos trabalhos alimenta a esperança de entregar o novo terminal antes do prazo.

“Ainda quando Maurício era meu vice, já comentávamos sobre a possibilidade de entregar uma rodoviária digna antes do fim da nossa gestão. Para isso, tivemos o apoio da ex-deputada Mariana Carvalho que viabilizou metade dos recursos necessários para a obra. Agora estamos aqui vendo a história acontecer”, declarou o prefeito.

A expectativa é de que, se o ritmo for mantido, a estrutura da obra já esteja coberta até o fim do próximo mês, levando em contas as variáveis climáticas da região.

O roteiro seguiu para as avenidas Décio Bueno e Santos Dumont, as novas vias que permitirão a interligação das avenidas Rio Madeira e Governador Jorge Teixeira, no Espaço Alternativo. No caso da Santos Dumont, a via já foi pavimentada em quase toda a sua extensão, além da instalação de postes e luminárias de LED.

Na ocasião, o prefeito detalhou a instalação do meio-fio e do canteiro central da via. Já a avenida Décio Bueno, que será uma via coletora, segue com os serviços de pavimentação. Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Obras (Semob).

“É muito gratificante andar em Porto Velho e ver obras importantes por todo lado. A abertura dessas vias é a prova de que nossa cidade está crescendo, mas de forma projetada e priorizando uma mobilidade democrática a todos”, acrescentou o deputado federal Maurício Carvalho.

A visita também contou com a presença da superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, Luciana Alves, que esteve em reunião mais cedo com o prefeito, além do secretário da Semob, Diego Lage.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO