Inglaterra bate Dinamarca e fica perto da vaga nas oitavas de final

A Inglaterra cravou um pé nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina da FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023™ após bater a Dinamarca por 1 a 0 nesta sexta-feira (28), em Sidney. As Lionesses chegam agora aos seis pontos enquanto que a Dinamarca fica com três. China e Haiti completam a rodada pelo Grupo D logo mais.

A nota preocupante para a sequência do campeonato ficou por conta da lesão do destaque Keira Walsh, que foi substituída com dores no joelho e carregada no final do primeiro tempo. Ela surgiu posteriormente com o apoio de muletas.

Com outra atitude em relação à estreia contra o Haiti, a Inglaterra partiu com tudo desde o apito inicial e não precisou de mais do que seis minutos para inaugurar o marcador com Lauren James, que desceu com liberdade pela esquerda e bateu colocada de fora da área para fazer um golaço. Sem chance para a goleira Lene Christensen, que tentou se esticar em vão.

A Dinamarca até conseguiu equilibrar um pouco mais as ações depois, mas sem muita evolução com a bola.

A dinâmica se manteve a mesma no segundo tempo, com as inglesas levando mais perigo nas chegadas ao ataque, porém, sem materializar a sua pressão.

Eles enfrentam agora a China na rodada final, na próxima terça-feira (1), enquanto a Dinamarca finaliza a fase de grupos contra o Haiti no mesmo dia.

Número

A Inglaterra chegou a 15 jogos consecutivos marcando em Mundiais feminino, igualando assim o recorde que a Noruega estabeleceu entre 1991 e 1999.

Melhor jogadora da partida

Lauren James (Inglaterra).

Fonte: Esportes