Inglaterra derrota Gales e avança em primeiro no Grupo B

Atacante do Manchester United anotou o primeiro gol de falta da Copa

A Inglaterra fez três gols em 23 minutos e acabou com as chances de Gales

Foi o primeiro confronto entre dois países britânicos na história do torneio

País de Gales 0 x 3 Inglaterra | Grupo B

Gols: Marcus Rashford (aos 50min e 68min) e Phil Foden (aos 52min)

A nova geração da Inglaterra veio para ficar. Em mais uma demonstração de habilidade, força e velocidade, os campeões de 1966 admiraram que têm elenco para tentar a segunda taça da Copa do Mundo na vitória por 3 a 0 sobre Gales, no estádio Ahmed Bin Ali, nesta terça-feira.

O primeiro tempo do duelo foi mais amarrado, com duas boas chances para a Inglaterra. Na primeira, Rashford apareceu em Ward após bom passe de Kane. Na segunda, Foden chutou por cima depois de boa jogada individual.

A etapa final se desenhava complicada para os comandados de Gareth Southgate até Foden driblar dois marcadores e sofrer falta. Rashford foi para a batida e acertou forte chute, Ward deu um passo para trás da barreira e a bola balançou a rede.

Pouco depois, em pressão ofensiva, Rashford fez desarme, Kane cruzou e Foden ampliou. Superior, a Inglaterra ainda anotou o terceiro, em chute de esquerda de Rashford, selando a vitória inglesa no primeiro clássico britânico.

O resultado deixa os “Three Lions” com sete pontos conquistados, na liderança do Grupo B – a equipe cruza com Senegal nas oitavas de final, o segundo do Grupo A. Gales, com apenas um ponto, se despede da competição.

Momento-chave:

Aos cinco minutos do segundo tempo, Foden fez jogada individual e sofreu falta na entrada da área. Na batida, Rashford bateu no canto do goleiro Ward, que havia dado um passo para o lado da barreira, e abriu caminho para a vitória.

O segundo gol de Rashford, aos 23 minutos do segundo tempo, foi o número 100 dos ingleses na história da Copa do Mundo.