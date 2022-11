Inglaterra goleia o Irã em estreia na Copa no Catar

A Inglaterra não tomou conhecimento e, com facilidade, goleou o Irã por 6 a 2 nesta segunda-feira (21.11), em sua estreia na Copa do Mundo FIFA de 2022, no Catar.

Essa foi apenas a segunda vez na história que atuais vice-campeões europeus escalaram as redes seis vezes na competição. Com uma seleção que mescla juventude e experiência, coube ao estreante em Mundiais, Jude Bellingham, reger o meio-campo inglês em uma atuação igualmente inspirada de Bukayo Saka, Raheem Sterling e Harry Kane no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, em confronto que inaugurou o Grupo B.

Com a vitória, Bellingham e companhia dão passo importante para confirmar um lugar nas oitavas de final. Na próxima sexta-feira, eles voltam a campo para medir força com os Estados Unidos. Os iranianos, por sua vez, tentarão se recuperar diante do País de Gales no mesmo dia.

Momento-chave

Depois de um começo de jogo truncado que ficou parado em virtude de lesão do goleiro iraniano Alireza Beiranvand, a Inglaterra deslanchou com Bellingham aproveitando cruzamento vindo da esquerda para estufar as redes de cabeça. Os comandados de Gareth Southgate tiveram a partir de então campo aberto para atacar e aumentaram a vantagem com Saka aproveitando sobra de escanteio com lindo chute e Sterling escorando com classe cruzamento de Kane.

Na volta para a segunda etapa, o ritmo sofrido, mas, ainda assim, Saka, de novo, e Marcus Rashford e Jack Grealish, que vieram do banco de reservas, ampliaram a vantagem. Mehdi Taremi, por sua vez, aproveitou uma das poucas chances que teve para diminuir e ainda teve tempo para fazer outro de pênalti nos acréscimos.

Bellingham é o primeiro jogador nascido depois de 2000 a marcar em uma Copa na história. Na última edição do torneio, o meio-campista, que veio ao mundo em 2003, tinha apenas 14 anos. Por coincidência, no mesmo jogo em que abasteceu a marca, ele viu Saka, que pertence à mesma geração e é de 2001, anotar dois tentos também.

Fonte: Agência Esporte