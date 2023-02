Ingressos para desfile das campeãs do carnaval do Rio estão esgotados

O desfile das campeãs, que será realizado na noite do próximo sábado (25), com a apresentação das escolas de samba mais bem classificadas no carnaval de 2023, vai ter casa cheia de novo. Na manhã desta quinta-feira (23) já estavam esgotados os ingressos para algumas cadeiras do Setor 12 do Sambódromo.

Os lugares, no valor R$ 160 cada um, ficaram à disposição do público no site da Total Acesso na internet, e o comprador podia fazer o pagamento com cartão de crédito ou PIX, com acréscimo de taxas.

No meio da manhã, foi retomada a venda de ingressos para as arquibancadas especiais e as populares, que tinha começado ontem (22), mas, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), à tarde também se esgotaram. Nesse caso, a compra de entradas foi apenas por sistema presencial. O comprador precisou ir ao estande de vendas da Central Liesa, que fica atrás do Setor 11 do Sambódromo. Só foi aceito pagamento em dinheiro.

Nas arquibancadas especiais dos setores pares, o valor do ingresso era R$ 200 e nas arquibancadas populares, R$ 10. Os ingressos para os desfiles oficiais, no domingo e na segunda-feira de carnaval, também tinham esgotado.

No sábado à noite, o desfile será em ordem inversa à classificação oficial. A primeira a entrar na Passarela do Samba será a Acadêmicos do Grande Rio, que ficou em sexto lugar. Em seguida, desfilam Mangueira, quinta colocada; a Beija-Flor, quarta colocada; Vila Isabel, terceira colocada; Viradouro, segunda colocada; e, por fim, a campeã, Imperatriz Leopoldinense.