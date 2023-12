Inicia nesta quarta-feira, as pré-inscrições para edição do “Fecha Laudo” em Porto Velho

Com mais de 13 mil kits enxovais distribuídos em três anos de funcionamento, o Programa Estadual Mamãe Cheguei é uma das ações do Governo do Estado destinada ao enfrentamento da situação de vulnerabilidade socioeconômica em Rondônia, a partir da gestação, tendo como objetivo fortalecer o vínculo familiar e reduzir a mortalidade materno-infantil no Estado.

Com base neste Programa, implantado por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), as mulheres grávidas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) recebem atendimento das equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), onde são orientadas sobre a importância da primeira infância e dos vínculos afetivos, bem como a realização do pré-natal na rede pública de saúde, um dos pré-requisitos para receberem um kit enxoval, contendo 21 itens necessários aos recém-nascidos.

Com a proposta de promover maior aproximação entre as beneficiárias do Programa, criando um espaço de compartilhamento de informações e diálogo acerca da maternidade e primeira infância, periodicamente, a Seas, que tem como titular, a primeira-dama Luana Rocha, realiza encontro com grupos de gestantes com palestras que incluem cuidados necessários com o bebê.

O governador Marcos Rocha entende que, a primeira infância é uma fase importante para o desenvolvimento da pessoa, por ser nesta fase que o cérebro está mais receptivo aos novos estímulos e a adquirir novas habilidades. “Por isso, é importante não apenas darmos o kit enxoval, mas também que as futuras mães sejam orientadas sobre o que deve ser feito em cada fase da criança, para que ela cresça saudável e se desenvolva em todos os aspectos: físico, social, emocional, cognitivo, fala, enfim, que cresça em um ambiente afetuoso e que seja um adulto que lute pelas suas conquistas e a do seu próximo”, ressaltou.

Para uma das 13.485 contempladas, Quésia Armínio, a relação de proximidade para com o Mamãe Cheguei só tem trazido bons resultados. “Conheci o Programa através do meu cunhado e está sendo muito bom, pois estou conhecendo coisas novas, com profissionais que são muito bons, graças a Deus!”, evidenciou.

CRESCENDO BEM

Além do Mamãe Cheguei, as gestantes também podem ser atendidas em Rondônia pelo programa Crescendo Bem, criado pelo Governo, com o intuito de promover melhorias na qualidade de vida das famílias, em especial no que se refere ao fortalecimento do vínculo familiar e desenvolvimento da primeira infância. Por este Programa, as gestantes do CadÚnico, assim como as famílias que têm crianças de 0 a 3 anos (ou até 6 anos, no caso de beneficiária do BPC, o Benefício de Prestação Continuada) que são atendidas pelo Programa Federal Criança Feliz, recebem auxílio financeiro no valor de R$ 100 mensais, do Governo Estadual. A intenção do Governo é que este recurso seja utilizado na melhoria da qualidade alimentar, para o crescimento saudável das crianças.

Desde 2019, quando foi instituído pela Seas como Criança Feliz + e em novembro de 2021 teve a nomenclatura alterada para Crescendo Bem, o programa já transferiu recursos para 4.756 famílias, estando na folha de pagamento, 2.459 atualmente.

Entre as famílias beneficiárias do Crescendo Bem, está a de Rosely da Fonseca, mãe de três crianças, uma delas de 3 anos, que é atendida pelo Criança Feliz+, e por isso tem direito ao recebimento de R$ 100 do Executivo Estadual para serem investidos, preferencialmente, em uma alimentação mais saudável e nutritiva para ela. Os outros filhos de Rosely têm 5 e 9 anos. “Este programa tem sido importante para complementar nossa renda, pois dependo do Bolsa Família para criá-los”, ressaltou.

PRATO FÁCIL

Outro programa do Governo, também de iniciativa da Seas, que vem fazendo a diferença na vida das famílias em situação vulnerável em Rondônia, em especial na vida das crianças que contam com uma alimentação mais saudável e nutritiva, é o Prato Fácil, que desde o início de seu funcionamento, em 17 de maio de 2021, ofertou mais de 2,2 milhões de refeições em 38 restaurantes credenciados em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena, ao custo R$ 2 por refeição.

Segundo a secretária Luana Rocha, “uma refeição com todos os nutrientes é fundamental para que as crianças cresçam saudáveis e consigam resultados positivos nos estudos e na vida profissional, quando na fase adulta, por isso, o cardápio do Prato Fácil é elaborado sob orientação da equipe de nutricionistas da Seas”, salientou.

Entre as famílias beneficiárias desse programa, está a viúva Maria Luzia da Silva, de Porto Velho, que, com seis marmitex; garante almoço para ela, duas filhas e sete netos. “Com o Prato Fácil, a gente economiza bastante, pois gasto somente R$ 12 por dia para alimentar 10 pessoas e o restante é o Governo quem paga”, afirmou, completando que economiza também, não usando o uso do gás para cozinhar.

