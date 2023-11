Iniciada a reforma na locomotiva do Espaço Alternativo, em Porto Velho

Neste domingo (12), acontece o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, quando os alunos irão resolver questões sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias (química, física e biologia), e Matemática e suas Tecnologias. O Enem tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. Passada a primeira etapa de avaliação, realizada no último domingo (5), várias recomendações estão sendo repassadas para os estudantes para mais um domingo de provas.

O Governo de Rondônia tem fortalecido o processo de aprendizagem com ações voltadas à preparação dos alunos visando o Exame Nacional do Ensino Médio. O Governo criou em 2019 o Projeto Trilhando Rumo ao Enem #AgoraVai com o objetivo de melhorar a proficiência dos estudantes com foco na preparação do Enem. O projeto proporciona plataformas de estudos específicos como Revisa+ e Revisa Enem para os estudantes do ensino médio que não têm condições para contratar cursinho preparatório. Neste ano, diversos estudantes compartilharam suas notas de preparação para o Enem, apresentando notas na redação entre 650 a 1000 pontos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Governo do Estado vem progredindo no Ensino Médio e tem contribuído com diversos recursos para garantir uma boa preparação para o Enem. “A avaliação é a porta de entrada para os estudantes ingressarem no ensino superior e, com o Enem cada vez mais competitivo, tivemos que traçar estratégias com metodologias inovadoras para promover o interesse dos estudantes”, destacou.

DICAS E RECOMENDAÇÕES

No próximo domingo (12), acontece o segundo dia do Enem 2023 com as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Para que os alunos consigam alcançar boas notas, técnica de Educação do Estado dá dicas de revisão de conteúdos para os alunos garantirem ótimos resultados nesta reta final. Recomendações gerais acerca da abertura de portões, duração de prova, materiais autorizados, entre outros, também serão pontuados.

De acordo com a coordenadora de Educação Básica, Mariy Kathia Ferreira, esta última prova é a chance dos estudantes poderem recuperar e melhorar a nota. Segundo ela, algumas matérias pela ausência de incidência nas provas anteriores, dispensam foco, entretanto assuntos de Matemática Básica caem com maior recorrência. “Nesta reta final, uma revisão nos tópicos de razão, proporção e regra de três, porcentagem, operações com números inteiros e escalas, estatística e geometria espacial são conteúdos que têm mais probabilidade de cair em prova”, destacou.

Na área de Ciências da Natureza, a especialista sugere temas que tendem a ser abordados como ecologia, biomas, sucessões ecológicas, fisiologia humana, parasitologia e doenças da sociedade moderna, botânica, engenharia genética na aplicação de produção de tratamentos contra o câncer, entre outros.

A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini orientou aos estudantes que se atentem às recomendações. “Nunca é demais falar. Saiam com antecedência de casa, levem mais de uma caneta esferográfica preta e não esqueçam do documento de identificação. Estamos confiantes e acreditamos no potencial de vocês”, evidenciou.

HORÁRIOS DE APLICAÇÃO

Abertura dos portões: 11h

Fechamento dos portões: 12h

Início das provas: 12h30

Término das provas neste 2º dia: 17h30

