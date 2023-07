Iniciam as inscrições para a Corrida da Independência que promoverá a doação de sangue e alimentos não perecíveis

Iniciaram nesta sexta-feira (28) o período de inscrições para a primeira edição da Corrida da Independência, com o slogan “Independência Pode Salvar Vidas. Doe Sangue e Corra por Essa Causa”. Os interessados em participar do evento podem obter o regulamento e inscrição através do link. Trata-se de um evento esportivo e solidário com o objetivo de salvar vidas e promover ações de solidariedade, com o propósito incentivar a doação de sangue e a arrecadação de alimentos não perecíveis.

A corrida é uma parceria entre o Governo de Rondônia e a 17ª Brigada de Infantaria de Selva e será realizada no dia 3 de setembro, em Porto Velho.

Para participar basta realizar a doação de sangue e contribuir com dois quilos de alimento não perecível, de acordo com o regulamento. A 1ª Corrida da Independência também é uma celebração em homenagem à Independência do Brasil. A corrida terá diferentes categorias de competição, abrindo para atletas amadores e profissionais de todas as idades. A corrida será disputada nas distâncias de 5 km, 10 km e 21 km.

O comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general Flávio Mathias, destacou a parceria com o Estado, e que a campanha visa ampliar os estoques de sangue do Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – Fhemeron, contribuindo para salvar vidas. “Com o slogan: `Independência Pode Salvar Vidas. Doe Sangue e Corra por Essa Causa´, a corrida possui custo zero, contudo aqueles que desejarem participar terão que contribuir com a doação de sangue e de dois quilos de alimento não perecível. A campanha visa ampliar os estoques de sangue e a união de todos é importante com esse gesto de amor ao próximo e que pode salvar vidas”, disse.

O titular da Secretaria da Juventude, Cultura, Esportes e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes destacou o compromisso de apoiar e incentivar o esporte. O secretário também falou que o evento esportivo e solidário, promete unir a comunidade em prol de uma causa nobre. “O esporte é um compromisso que o Governo de Rondônia tem sempre motivado. Estamos muito entusiasmados com a realização da 1ª Corrida da Independência, em Porto Velho, por ser um evento esportivo e solidário”, falou.

