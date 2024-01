Inmet divulga “Prognóstico Agroclimático” com previsões do clima para a agricultura

Em 2023, o PIB do setor agrícola no Brasil atingiu R$ 2,5 trilhões, representando 24% do PIB nacional, conforme levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA-Esalq/USP.

A partir desses dados o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou uma pesquisa identificando os 100 municípios mais prósperos no agronegócio, com base em dados de lavouras permanentes e temporárias em 5.563 cidades, utilizando informações da Produção Agrícola Municipal (PAM) de 2022 do IBGE.

Mato Grosso se destacou, ocupando as primeiras posições do ranking com três de suas cidades. Na lista dos 100 municípios mais ricos no setor, a região Centro-Oeste lidera com 67 cidades, sendo 41 em Mato Grosso, 14 em Goiás, 11 no Mato Grosso do Sul e uma no Distrito Federal (Brasília).

Sorriso, conhecida como a “Capital do Agronegócio,” lidera a lista, sendo a maior produtora mundial de soja e gerando mais de R$ 10 bilhões em valor de produção. A região também se destaca na produção de milho, algodão, feijão e outras culturas.

Campo Novo do Parecis ficou em segundo lugar devido à diversidade de espécies cultivadas, como grão-de-bico, painço, gergelim, chia, niger e feijão, além de ser a principal produtora de milho-pipoca no país.

Sapezal, no Mato Grosso, Rio Verde, em Goiás, e São Desidério, na Bahia, completam o Top 5, destacando-se por suas contribuições expressivas na produção nacional de algodão, milho e soja, conforme o MAPA.

Minas Gerais contribui com 11 municípios, enquanto a Bahia destaca-se com sete. Outros estados, como Paraná, com Guarapuava, Tibagi e Cascavel, e São Paulo, com Itapeva e Casa Branca, também estão representados na lista.

No total, as 100 cidades com maior produtividade nas lavouras representam 34,71% do valor da produção, contribuindo com R$ 288,13 bilhões para a economia nacional, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária.

As 10 cidades mais ricas do agronegócio são: