Inovação no tratamento do HIV: nova fórmula antirretroviral é distribuída em Rondônia

A prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe é destacada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) como uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal em Rondônia. A decisão de estender a campanha até 29 de fevereiro é necessária para atingir a meta recomendada pelo Ministério da Saúde (MS), que ficou abaixo de 15%, mesmo com o início da campanha em novembro e dezembro de 2023.

O Governo de Rondônia fortalece os trabalhos das salas de vacinas e mantém a distribuição da vacina em dia, para as seis regionais do Estado. O acompanhamento da cobertura vacinal é uma forma de manter a efetividade na execução de políticas públicas de vigilância em saúde, principalmente nos casos peculiares da região Norte.

VACINAS

A mudança no período da campanha, antecipando-a por determinação do Ministério da Saúde (MS), especificamente para o Norte do país, aconteceu por coincidir com o período do inverno amazônico. A gerente técnica da vigilância epidemiológica da Agevisa, Arlete Baldez destacou que, a maior circulação dos vírus respiratórios na região ocorre de outubro a março/abril, e a pouca divulgação dessa mudança pode ter contribuído para a baixa cobertura vacinal.

Segundo o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, o Governo de Rondônia tem disponibilizado vacinas para todas as salas e municípios, incentivando a população a vacinar-se. “Há segurança e eficácia na vacina, que protege contra formas graves da gripe, inclusive prevenindo internações e óbitos. A vacinação é a melhor forma de prevenção. A recomendação é para que a população aja civicamente em prol da saúde pública, buscando a vacinação nos postos de saúde de seu município e contribuindo para um ambiente mais saudável para todos”, disse.

Fonte: Governo RO