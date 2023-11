INOVAÇÃO Prefeitura de Porto Velho promove evento para líderes da periferia

O amistoso de confraternização tem como objetivo a interação entre os alunos do programa

O Programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro, promovido pela Prefeitura de Porto Velho e coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), realiza um amistoso de futebol nesta quinta-feira (9), no distrito de Jaci-Paraná, que fica a cerca de 80 quilômetros de distância da cidade.

O evento começa a partir das 15h, e será realizado no Estádio Municipal Erisvaldo Souza, conhecido como Nenenzão, o jogo será disputado na categoria sub-17. O time representante do Talentos do Futuro de Porto Velho é comandado pelo professor Amarildo Corrêa, e os treinamentos acontecem no campo da Vila Olímpica Chiquilito Erse. Já a equipe representante de Jaci-Paraná é dirigida pelos professores Edvan Camurça, Emanuel Furtado e Celso de Queiroz.

O amistoso de confraternização tem como objetivo a interação entre os alunos do programa, como forma de preparo para outras competições. O Talentos do Futuro é desenvolvido em vários diversos distritos e, em Jaci-Paraná, atende cerca de 80 alunos, que treinam duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, sempre no turno da tarde.

Os alunos atendidos pelo programa recebem uniformes, lanches e equipamentos para treinos. As equipes receberão troféus e medalhas pela participação, e os amigos e familiares dos atletas poderão acompanhar o jogo no estádio.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o amistoso faz parte da programação do Talentos do Futuro, como forma de interação entre as equipes e aperfeiçoamento do trabalho que é feito durante o ano. “Nossos professores fazem um excelente trabalho com essa garotada, e agora é hora de ver na prática o ensino que é realizado durante os treinos. O amistoso será uma oportunidade de acompanhar a evolução dos nossos talentos do programa”, conclui.

