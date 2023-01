Inscrição para o projeto “Polícia Militar Mirim” do município de Guajará-Mirim inicia dia 23 de janeiro

O projeto “Polícia Militar Mirim” do 6º Batalhão de Polícia Militar, no município de Guajará-Mirim, volta a funcionar após o período crítico da pandemia, e as inscrições estarão abertas para preenchimento de 60 vagas, sendo 30 para o período matutino e 30 para o período vespertino.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de janeiro seguem até 27 do mesmo mês, com horário de funcionamento de 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, no quartel do 6º Batalhão de Polícia Militar, localizado na Avenida Duque de Caxias, 1848, Bairro 10 de Abril. A faixa etária é de 11 a 15 anos de idade, e atenderão o Programa Educacional de Polícia Militar Mirim, devendo estar estudando no ensino regular. A inscrição deverá ser realizada pelos pais ou responsáveis do candidato de forma presencial.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:

Comprovante de matrícula e frequência no contra período em que o aluno foi sorteado em instituição reconhecida pelo MEC;

Cópia de Certidão de Nascimento;

Cópia de documento de Identidade se houver;

Cópia do CPF;

Cópia do cartão do SUS;

Duas fotos 3×4 atualizadas;

“São repassadas noções de cidadania, Polícia Comunitária, erradicação das drogas e exercício de ordem unida moral cívica. O projeto é uma forma de estimular estudantes a exercerem cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais”, observou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

“É um projeto maravilhoso, que atende na sua maioria, crianças em risco de vulnerabilidade social. A expectativa é de que o projeto se torne ainda maior que a instituição, para que possamos ter aqui um quartel de Polícia Mirim; como existe no município de Presidente Médici. Assim também que o projeto seja um caminho para transformar o futuro das crianças”, declarou a cabo PM Kátia Lunas, que responde pelo projeto Polícia Militar Mirim, em Guajará-Mirim.

INSTALAÇÃO

O projeto Polícia Militar Mirim foi criando em Guajará-Mirim, no ano de 2018, quando um grupo preocupado com o futuro das crianças e adolescentes do município organizaram e instalaram o projeto, cujo objetivo visa inserir as crianças e adolescentes, em um ambiente favorável, para o desenvolvimento de habilidades que garantem e fortalecem os laços familiares, escolares e religiosos, proporcionando o exercício da cidadania, a dignidade e melhor perspectiva de futuro.

Fonte: Governo RO