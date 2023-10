Inscrições abertas para cursos presenciais em Porto Velho seguem até o dia 19

Variedade de cursos do Idep amplia chances de crescimento profissional no mercado de trabalho

Estão abertas as inscrições para os cursos presenciais em Porto Velho, até o dia 19 de outubro. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição de ensino profissionalizante, https://rondonia.ro.gov.br/idep/ no qual constam links com orientações gerais para os candidatos como locais das aulas, escolaridade necessária e a idade mínima para se inscrever.

De acordo com a presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep na Escola Técnica Estadual – Etec, serão ofertados os seguintes cursos: Projeto de Instalação Elétrica, Primeiros Socorros, Camareira e Meio de Hospedagem.

Já no polo Orlando Freire serão oferecidos os cursos de Boas Práticas de Fabricação, Introdução a Inserção Sanitária de Carnes Bovinas e Suínas; Segurança nas Operações em Frigorífico; Planejamento e Orçamento de Obras e Norma Regulamentadora NR 08 (segurança em edificações). No polo Flora Calheiros, serão ministrados os cursos Auxiliar Administrativo, SPA dos Pés, História da Educação e Relações Interpessoais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a variedade de cursos profissionalizantes em todas as regiões do Estado assegura a oportunidade para estudantes e trabalhadores ampliarem as chances de conseguir ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio.

“Além da oferta de cursos de curto e média duração, o Idep está fazendo a diferença na vida de muitos cidadãos, por meio dos cursos técnicos que garantem ao aluno ter uma profissão”, ressaltou.

Os cursos técnicos contam até com alunos que já estão no ensino universitário. Um exemplo disto é o da estudante do segundo período do curso de Engenharia Elétrica, Sabrina Brito Soares de 22 anos. Ela mora no bairro São Francisco na Capital e começou neste semestre o curso Técnico em Edificações, no Idep. “Embora seja um conteúdo presente na faculdade, o curso técnico faz a diferença no currículo”, afirmou.

Fonte: Governo RO