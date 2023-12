Inscrições de processo seletivo para instrutores do Pronatec Bioeconomia começam dia 11 de dezembro

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran-RO promoveu na terça-feira, 5, uma blitz educativa na avenida Calama em Porto Velho, com o tema “As rodovias e o motociclista”, reforçando a segurança dos motociclistas conforme a Resolução nº 980 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran . A atividade foi promovida pela Divisão de Execução de Campanhas Educativas – Divec DCE. Além da equipe da DCE também participaram da ação agentes da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito – DTFAT.

Na ação, os servidores orientaram os motociclistas prestando informações essenciais sobre transporte de crianças e outras práticas seguras. e entregaram materiais educativos. A blitz foi bem recebida pelos motociclistas, recebendo elogios dos participantes, como o condutor Ricardo Silva. “Conhecemos o que determina o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, mas na correria do dia-a-dia, por muitas vezes deixamos de fazer o que é certo, e essa atividade do Detran nos faz repensar sobre o que é mais importante, a nossa segurança no trânsito” – avaliou.

Equipamentos e itens de segurança para motociclistas

O uso de capacete é obrigatório para o piloto e passageiro, pois, em caso de sinistro, pode reduzir em até 40 % o risco de morte, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No caso de capacete sem viseira, use óculos de proteção, para proteger os olhos contra pedras, insetos ou detritos que estejam nas vias.

Devem ser utilizados, ainda, calçados e roupas adequadas, especialmente para proteger braços e pernas; já chinelos e sapatos de saltos são desaconselháveis.

À noite, a indicação é usar roupas claras ou com tecidos refletivos.

O Governador Marcos Rocha destacou a importância das ações educativas do Detran – RO. “Em sintonia com a segurança viária, a blitz educativa do Detran – RO é um passo crucial para promover conscientização e garantir a proteção dos motociclistas. Parabenizo a equipe envolvida por seu empenho em tornar nossas rodovias mais seguras” – disse Marcos Rocha.

O diretor-Geral da Autarquia, Léo Moraes, expressou seu apoio às iniciativas educativas da EPT. “A blitz educativa reflete nosso comprometimento com a segurança no trânsito. Parabenizo a equipe e reforço nosso compromisso contínuo em promover um ambiente viário mais seguro e educativo para todos”.

A diretora da Escola Pública de Trânsito – EPT, Junaia Freitas Silva,explica que “a blitz educativa é uma importante ação para conscientizar os motociclistas e promover práticas seguras no trânsito, contribuindo para a formação de condutores mais responsáveis e conscientes”.

As ações educativas da EPT fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito- Pnatrans, ao qual a Autarquia aderiu em 2022. O Pnatrans se alinha com as iniciativas da Organização das Nações Unidas – ONU para a Nova Década de Segurança no Trânsito, e com as políticas nacionais de trânsito e de mobilidade urbana; e estabelece metas para a redução de no mínimo 50% das taxas de mortes por grupo de habitantes e por grupo de veículos, no período de dez anos, de 2018 a 2028.

Fonte: Governo RO