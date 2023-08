Inscrições dos cursos do Idep encerram na quarta-feira,30, no polo Orlando Freire na Capital

Rondônia é o segundo maior produtor de Café Canephora do Brasil e o maior da Região Norte, e como forma de potencializar as exportações rondonienses o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, está participando do Projeto Exporta Brasil – Cafés Especiais Robustas Amazônicos. O evento acontece no município de Cacoal de 28 de Agosto a 2 de Setembro, uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil em parceria com a Associação dos Cafeicultores da Região Matas de Rondônia – Caferon, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA.

O projeto visa a aproximação de compradores internacionais qualificados com a

cultura e biodiversidade da região das Matas de Rondônia, região com Denominação de Origem e Indicação Geográfica reconhecida por seus Cafés especiais Robustas Amazônicos, com objetivo de oportunizar ampliação das exportações da cafeicultura local. Durante todos os dias serão feitas visitas técnicas em propriedades da região cafeicultora, para apresentar as produções para mais de 20 compradores de países como Grécia, Bélgica, Reino Unido, China, EUA, Jordânia, Armênia, Paraguai, Canadá e África do Sul.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destaca que após convite do governador de Rondônia para participar da 10ª Rondônia Rural Show em 2023, onde assinou convênio de lançamento do Programa de Qualificação para Exportação – Peiex, sendo que essa ação também é resultado desse parceria. “Trouxemos 23 compradores de mais de 10 países para conhecer o café especial de Rondônia, o encontro dos compradores com os produtores que estão fazendo negócios esta acontecendo durante o evento em Cacoal”, explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Governo do Estado está trabalhando para levar as produções rondonienses para o mundo. “Em 2019 foi criada a Invest Rondônia, é uma coordenadoria da Sedec , que trabalha ações de atração de investimento e fomento à exportação rondoniense. Hoje, a Invest Rondônia já possui mais de 60 indústrias em acompanhamento, que vão gerar mais de 14 mil empregos e um investimento previsto de R$7 bilhões em Rondônia, além de levar os produtores do nosso estado para feiras e eventos internacionais”, ressaltou.

Ainda durante a programação foi realizado o evento “Diálogos”, com o intuito de reunir autoridades para fomentar o debate sobre a promoção internacional do café robusta amazônico e adensar as relações com todos as pessoas, envolvidas na produção do café robusta amazônico em Rondônia, visando a promoção de negócios sustentáveis que aproveitem o potencial amazônico, gerando renda e inclusão sem causar danos ao meio ambiente.

Fonte: Governo RO