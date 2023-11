Inscrições para a 6ª edição do Famtour Madeira-Mamoré podem ser efetuadas até terça-feira, 14

Com mais de 30 anos atendendo pedidos de presentes de milhares de crianças de todo o País, que enviam cartas ao “Papai Noel dos Correios”, a campanha de iniciativa dos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) já deu largada à distribuição de cartinhas para pessoas e instituições públicas que dão sua contribuição para a continuidade da ação. Com a proposta de arrecadar mais de dois mil presentes, entre brinquedos, cestas básicas, material escolar, roupas, entre outros, o Governo de Rondônia aderiu pelo quinto ano à campanha, que tem o apoio dos servidores que anualmente “adotam uma cartinha”, para tornar real o sonho especial de crianças que estudam em escolas públicas do Estado.

Sob a coordenação da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), as cartinhas estão sendo repassadas a todos os setores responsáveis pela gestão de pessoas (RHs) dos órgãos governamentais, onde cada servidor poderá “adotar um pedido” e fazer a entrega do presente até o dia 11 de dezembro no respectivo RH. Pelo cronograma, no dia 15 o Governo fará o repasse à direção dos Correios em Porto Velho, em solenidade que geralmente conta com a participação dos servidores e o lançamento oficial do selo e carimbo de natal.

Para o governador Marcos Rocha, a participação dos servidores públicos do Estado tem sido decisiva para que o número de crianças contempladas com um presente aumente a cada ano. “Começamos tornando real o sonho de 800 crianças, ano passado foram duas mil cartinhas adotadas, e neste ano queremos ultrapassar os dois mil presentes. Por isso, é importante que cada servidor deixe fluir o espírito natalino”, citou.

Em Porto Velho, as pessoas que têm interesse em participar da campanha que está em sua 34ª edição, podem procurar a agência dos Correios para escolher uma cartinha, na Avenida Presidente Dutra com a 7 de Setembro. A “adoção” pode ser feita também via online, pelo site da ECT https://www.correios.com.br/.

Fonte: Governo RO