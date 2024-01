Inscrições para a Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura continuam até o dia 17 de janeiro, com vagas em Porto Velho e Cacoal

O presidente do Sinjur e diretores foram recebidos pelo desembargador Raduan Miguel

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, recebeu, nesta quinta-feira, 4/1, na sede do TJRO, em Porto Velho, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores(as) no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur), André Coelho. Na visita de boas-vindas, o representante dos(as) servidores(as) e o chefe do Poder Judiciário externaram a disposição de manter abertas as portas para o diálogo e o debate profícuo em prol do atendimento dos pleitos dos representados do Sinjur.

O presidente do TJRO recebeu os votos de uma boa gestão, feitos pelo presidente do Sinjur. O desembargador reafirmou a disposição da Administração em trabalhar por meio de projetos alinhando os interesses da instituição e os da categoria representada pelo Sindicato.

Para o presidente do Sinjur, a avaliação do encontro é positiva. Ele enalteceu a disposição do desembargador em conhecer os diretores sindicais e os cumprimentos recebidos do presidente do TJRO pela votação expressiva junto aos servidores(as). “Ficamos muito satisfeitos com a abertura para o diálogo e as impressões iniciais foram boas. Na próxima reunião, vamos levar as necessidades mais urgentes de nossos servidores”, afirmou André Coelho.

Participaram, também, da reunião a juíza auxiliar da Presidência, Valdirene Clementele e a chefe de Gabinete da Presidência, Érica Machado, assim como os diretores do Sinjur: Rafael Campanha (Comunicação), ⁠Jerdson Ramos (Financeiro), ⁠Jeiele Eline (Administrativa), ⁠Orquídea Monteiro (Socioassistencial) e Jefferson Raposo (Jurídico).