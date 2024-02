Inscrições para a Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena iniciam nesta segunda-feira, 19

A segunda edição da Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena (Maloca) iniciam nesta segunda-feira (19) e seguem até o dia 29 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas pelos representantes escolares juntamente com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de sua jurisdição, através do link: https://linkme.bio/maloca.o. O evento acontece do dia 17 a 20 de abril de 2024, em Porto Velho.

Durante a Mostra haverão apresentações musicais, dança, fotografia, cinema, exibição de filmes e exposição de artes visuais. Todas as categorias terão tema livre, porém, o foco principal se volta para a arte tradicional de cada etnia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa que fortalece a valorização da cultura e arte indígena no estado. “Eventos como este incentivam o respeito e a preservação das tradições ancestrais das comunidades indígenas”, ressaltou.

VALORIZAÇÃO DA ARTE

Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, a Mostra difunde as artes no contexto escolar, proporcionando o intercâmbio entre alunos/artistas indígenas da Rede Pública Estadual de Ensino, nas diversas linguagens artísticas e promove a troca de saberes entre alunos e educadores, além de estabelecer e consolidar o evento para debates, formação artística e trocas de olhares e opiniões, no intuito de manter viva as tradições culturais nas diversas etnias.

Fonte: Governo RO