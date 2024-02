Inscrições para a Sial Canadá 2024, em Montreal, vão até o dia 4 de março

As empresas brasileiras interessadas em participar da Missão Comercial a Montreal, no Canadá, durante a feira SIAL CANADÁ 2024, que acontecerá nos dias 15 a 17 de maio de 2024, já podem se inscrever no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O prazo termina em 4 de março.

A participação no evento oferece oportunidades de contatos comerciais, negócios e abertura de mercados às empresas brasileiras, com o consequente aumento do fluxo de comércio entre os dois países e região.

A SIAL CANADÁ 2024, considerada a maior feira de inovação alimentar da América do Norte, reúne mais de 800 expositores de 44 países e em 2023 teve público superior a 21 mil visitantes vindos de mais de 60 países, fornecendo soluções para as necessidades dos setores de varejo, serviços de alimentação e processamento de alimentos.

O Mapa, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), coordenará o Pavilhão Brasil, que contará com uma estrutura completa, incluindo recepcionistas bilíngue, catálogo institucional e mobiliário para preparação e exposição de produtos, bem como para reunião com os potenciais compradores e apoio técnico da equipe do Mapa.

O Mapa será responsável pelos custos de contratação do espaço na feira, montagem do estande, apoio de recepcionistas bilíngues e confecção do catálogo do Pavilhão Brasil.

Empresas do ramo de alimentos e bebidas, comerciais exportadoras, tradings, entidades setoriais e cooperativas, desde que para a promoção exclusiva de produtos brasileiros.

O Mapa estimula a inscrição de cooperativas e empresas de pequeno porte que planejam se inserir no mercado internacional e cujos produtos se adequem ao perfil da feira.

Cada empresa participante será responsável por suas despesas pessoais (passagens aéreas, vistos, vacinas, hospedagem, alimentação etc.) e pelos custos com o envio de amostras

A participação no evento está condicionada à aprovação pela organização da feira, mediante formulário a ser oportunamente preenchido pelo expositor.

Para mais informações sobre como participar, acesse o site.

Fonte: Pensar Agro