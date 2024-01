Serviços podem ser solicitados juntos à Semusb

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), realiza os serviços de limpeza e manutenção que acontecem diariamente em diversos pontos do município. Na segunda-feira (15), as equipes realizam os serviços de mutirão de limpeza nas avenidas: Lauro Sodré, Imigrantes até a cabeceira da Ponte, Nações Unidas, Rua Brasília, Estrada do Nacional, na Praça do Caladinho e desobstrução de bueiro na Rua Oswaldo Cruz, além fazer a recuperação de calçada na avenida Jorge Teixeira.

Outras equipes da Semusb fazem os serviços de recolhimento de material da Praça Aluízio Ferreira no centro da capital, na rua Tabajara e na feira do distrito de Jaci-Paraná. Os serviços de roçagem seguem na Avenida Lauro Sodré, Rua Sebastião Barros, Rua Brasília e Bairro Novo.

Manter a cidade limpa é uma preocupação do executivo municipal. É necessário também que a população ajude a manter as ruas e avenidas limpas, fazendo o descarte correto dos lixos e entulhos, não os jogando em vias públicas e calçadas. “Os serviços são rotineiros e são realizados gradativamente em ruas e avenidas do município”, disse o secretário da Semusb, Cleberson Pacheco. “A população pode solicitar junto à Semusb os serviços e reparos pessoalmente, na sede da secretaria, na rua Aparício Moraes, nº 3186, bairro Industrial, ou por meio dos telefones: 0800-647-1390 e (69) 3901-3134.”, destaca.

Os pedidos também podem ser feitos por e-mail, através do endereço: [email protected]

