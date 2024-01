Inscrições para cursos de Panificação, Máquinas Agrícolas e Imagem Pessoal terminam nesta quarta-feira

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até quarta-feira (24), para cursos nas escolas móveis de Panificação e Confeitaria; Máquinas Agrícolas e Imagem Pessoal, que estão localizadas na sede da instituição de ensino profissionalizante, em Porto Velho. Para realizarem as inscrições, os interessados devem acessar o site da instituição https://rondonia.ro.gov.br/idep/, no qual constam as orientações gerais como: documentação necessária e o período das aulas.

EXPANSÃO DO ENSINO

Segundo a presidente do Idep Adir Josefa de Oliveira, as escolas itinerantes integram a estratégia do Governo de Rondônia, que objetiva levar o ensino profissionalizante até a comunidade, com foco na descentralização da qualificação da mão de obra.

“As escolas móveis estão sendo fundamentais para o fortalecimento e expansão da educação profissional”, destacou Adir Josefa, ressaltando que, além dos cursos de iniciação profissional, qualificação profissional e aperfeiçoamento, a instituição de ensino oferta cursos técnicos. A meta é atender jovens em início de carreira e trabalhadores, que buscam novos conhecimentos.

O estudante, Gledson Quim Pedrosa Santana de 39 anos, que é servidor público, está cursando Técnico em Logística, na sede do Idep, na Capital. Ele quer se aperfeiçoar na tarefa que desempenha no seu ambiente de trabalho. “Fiz o curso Técnico em Eventos no ano passado, e depois de conhecer o conteúdo do módulo de Logística resolvi me aprofundar nesta área”, frisou.

Locais para realização dos cursos:

Unidade de Panificação e Confeitaria – curso de Pães Caseiros;

Escola de Máquinas Agrícolas – cursos de Ajustador Mecânico, Manutenção de Máquinas Agrícolas e Mecânico de Motores a Diesel; e

Escola de Imagem Pessoal – cursos de Design de Sobrancelhas e Tranças.

Fonte: Governo RO