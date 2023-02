Inscrições para cursos presenciais do Idep podem ser efetuadas até terça-feira, 7

A Escola Técnica Estadual – Etec do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional -Idep está com inscrições abertas até terça-feira, 7, para novos cursos presenciais.

No polo Orlando Freire serão ofertados os seguintes cursos: Prática de Departamento, Oratória, Bordado à Mão e Normas Regulamentadoras – NR. No polo Flora Calheiros, serão oferecidos os cursos de Marketing Digital, Artesanato Manual -Fuxico, Barbeiro, Boas Práticas de Fabricação para merendeiras, Oratória e Auxiliar Administrativo. Já na Escola Técnica Móvel de Imagem Pessoal que está estacionada na Etec, será ministrado o Curso de Manicure e Pedicure.

As inscrições podem ser realizadas em links disponibilizados no site do Idep https://rondonia.ro.gov.br/idep/ nos quais constam todas as informações para se inscrever e o período das aulas.

De acordo com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com esse novo cronograma, o Idep mantém em 2023, o ritmo de expansão do ensino profissionalizante em Rondônia, que ganhou impulso no ano passado com a inauguração do prédio do Idep e Etec, na Capital.

“Neste ano iremos intensificar o ritmo de trabalho no que tange ao fortalecimento da educação profissional, com mais investimentos para qualificar quem busca oportunidades no mercado de trabalho. A prioridade é focar no progresso econômico, priorizando o desenvolvimento social”, destacou Marcos Rocha.

Segundo a diretora pedagógica do Idep, Sylvana Ventura, os cursos são definidos conforme a demanda do mercado local. “Nossa proposta é garantir qualificação profissional em diferentes áreas, sempre com foco no empreendedorismo”, observou a gestora escolar, ressaltando que a geração de emprego e renda fazem a diferença na vida do cidadão e no setor produtivo.

Fonte: Governo RO