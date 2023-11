Inscrições para cursos presenciais em Porto Velho prosseguem até o dia 23

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) está com inscrições abertas até o dia 23 de novembro para cursos presenciais em Porto Velho. Os interessados podem efetuar as inscrições pelo link disponibilizado no site da instituição de ensino profissionalizante, https://rondonia.ro.gov.br/idep/ , no qual constam as orientações para os candidatos se inscreverem.

Conforme Escola Técnica Estadual do Idep, no Polo Orlando Freire serão ofertados os seguintes cursos: Norma Regulamentadora NR 31 (Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura); NR 10 (Segurança em Instalação e Serviço de Eletricidade), NR 35 (Trabalho em Altura) e Legislação Relação Trabalhista.

Já no polo Flora Calheiros, serão oferecidos os cursos de Bordado a Mão, Artesanato Manual Biscuit, Artesanato Manual Fuxico, Gestão de Vendas, Atendimento ao Público e Corte de Cabelo.

O Governo de Rondônia busca fortalecer o progresso econômico e o desenvolvimento social, tendo em vista que a qualificação da mão de obra é fundamental na geração de emprego e renda.

É com o intuito de crescer profissionalmente que Fabiana Corrêa de Melo, 32 anos, mesmo cursando ciências contábeis fez o curso de Processamento de Pescados no Idep, em Porto Velho. “Estou buscando conhecimentos nessa área porque tenho planos de trabalhar em frigorífico”, justificou ela.

Fonte: Governo RO