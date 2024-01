Inscrições para cursos profissionalizantes seguem até dia 21, em Porto Velho

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 21 de janeiro para cursos presenciais, cujas aulas serão ministradas no polo Orlando Freire, em Porto Velho. As inscrições podem ser realizadas no site https://rondonia.ro.gov.br/idep/

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O início do ano letivo do Idep apresenta uma vasta programação de cursos que representa o avanço, do qual a instituição de ensino profissionalizante está tendo, objetivando cumprir as metas traçadas pelo Planejamento Estratégico do Governo de Rondônia, que preconiza o fortalecimento e a expansão da educação profissional em todas as regiões do Estado.

A estudante Katiúcia Gomes Tavares, de 33 anos, conseguiu descobrir um caminho a trilhar na vida profissional devido à variedade de cursos da instituição de ensino. Quando trabalhou em uma loja de departamento, se identificou com dois setores: Recursos Humanos e Atendimento ao Cliente. Por esse motivo, matriculou-se no início de 2023, no Curso Técnico em RH. “Depois entro na faculdade para fazer o curso de Administração ou Psicologia”, planeja a aluna que tem vocação para trabalhar em áreas voltadas ao relacionamento interpessoal.

Neste organograma são ofertados os seguintes cursos:

Inglês Instrumental,

Boas Práticas de Copeira Hospitalar,

Segurança nas Operações em Frigoríficos,

Boas Práticas de Fabricação,

Atendimento ao Público,

Auxiliar Administrativo,

Relações Interpessoais,

Ética e Cidadania,

Segurança nas Operações em Frigorífico,

Primeiros Socorros, e

Norma Regulamentadora – NR 10, (Segurança em Instalação e Serviço de Eletricidade) e NR 31, que trata sobre Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Fonte: Governo RO