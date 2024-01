Inscrições para cursos remotos e presenciais do Idep podem ser realizadas até o dia 21

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas para cursos remotos e presenciais até o dia 21 de janeiro. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição de ensino profissionalizante, acessando o link https://rondonia.ro.gov.br/idep/. Na modalidade presencial, na sede do Idep, estão sendo ofertados os seguintes cursos: Programador Web, Inglês Intermediário e Eletricista de Baixa Tensão.

São oferecidos, no polo Flora Calheiros, os cursos de Assistente de Contabilidade; Atendimento ao Público; Empreendedorismo; Gestão de Vendas; Auxiliar Administrativo; Informática Aplicada ao Marketing; Marketing Digital e Norma Regulamentadora – NR 23 (Proteção Contra Incêndio).

Para os cursos remotos são oferecidas vagas de: Automaquiagem; Auxiliar Administrativo; Gerenciamento de Rotina Administrativa; Planejamento de Recrutamento e Seleção; Prática de Departamento Pessoal; Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos.

EXPANSÃO DO ENSINO

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, o lançamento de cursos remotos e presenciais simultaneamente, torna-se uma estratégia eficaz da gestão estadual com vistas à expansão da capacitação profissional. “Uma das prioridades do Governo de Rondônia é viabilizar a qualificação da mão de obra nos 52 municípios rondonienses, com o objetivo de preparar quem busca a inserção no mercado de trabalho, seja para conseguir um emprego, ou para abrir o próprio negócio”, declarou.

Essa democratização do ensino profissionalizante, em Rondônia, está gerando oportunidades em diferentes ramos, inclusive no agronegócio, vocação econômica do Estado que fortalece a economia nacional.

O aluno Marcus Vinícius dos Santos Fernandes, 17, de Rolim de Moura, termina o Curso Técnico em Agronegócio integrado ao ensino médio, neste ano, no Centro Técnico Estadual Rural (Centec Abaitará), unidade executora do Idep em Pimenta Bueno. “Estou tendo acesso a muitos conhecimentos que serão úteis na minha vida pessoal e profissional”, avaliou.

Fonte: Governo RO