Inscrições para cursos remotos estão abertas até dia 4 de dezembro

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) está com inscrições abertas para cursos remotos, até o dia 4 de dezembro. Os interessados devem se inscrever no site da instituição de ensino profissionalizante, acessando o link https://rondonia.ro.gov.br/idep/, no qual constam todas as informações necessárias.

Serão ofertados os seguintes cursos: História do Brasil; Ética e Cidadania Organizacional; Relações Interpessoais; Teoria das Relações Humanas; Desenvolvimento Humano e Organizacional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino online está contribuindo no cumprimento de uma das metas do Governo do Estado, que é intensificar a interiorização do ensino profissionalizante com objetivo de levar educação profissional a todas as regiões do Estado. “O Governo de Rondônia tem como prioridade fortalecer e ampliar a educação profissional, levando cursos gratuitos para todos os 52 municípios”, salientou.

Essa ampliação do ensino profissionalizante nos municípios do Estado ocorre por meio de cursos presenciais nas escolas móveis e em salas descentralizadas, além do Centro Técnico Estadual de Educação Rural (Centec) Abaitará, localizado em Pimenta Bueno. No Centec Abaitará são ofertados cursos técnicos voltados ao agronegócio e muitos jovens estão buscando se capacitar nesse segmento econômico.

A moradora de Buritis, Reisane Santos Novaes, 19 anos, faz o ensino médio integrado ao curso Técnico de Agropecuária porque os pais são produtores de leite. A estudante buscou conhecimento para auxiliar no negócio da família. “ O aprendizado nessa área é muito importante para quem já tem vivência no ramo”, avaliou.

