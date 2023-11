Inscrições para cursos técnicos de nível médio ao agronegócio seguem até dia 20, em Pimenta Bueno

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) está com inscrições abertas até o dia 20 de novembro, para o processo seletivo de cursos técnicos de nível médio, voltados ao agronegócio. Estão sendo ofertados os seguintes cursos: Técnico em Agroecologia, Técnico em Agronegócio, Técnico em Agropecuária e Técnico em Zootecnia.

As aulas, que terão início em 2024, serão ministradas no Centro Técnico Estadual de Educação Rural (Centec- Abaitará), localizado na Rodovia-010; km 32 Setor Abaitará, no município de Pimenta Bueno.

São ofertados cursos técnicos integrados, subsequentes e concomitantes. Todas as informações estão no edital https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/edital-no-7-2023-edital-de-selecao-de-estudantes-para-cursos-tecnico-de-nivel-medio-integrado-concomitante-e-subsequente/, disponibilizado no site da instituição de ensino profissionalizante https://rondonia.ro.gov.br/idep/.

Para o governador Marcos Rocha, a profissionalização de jovens no agronegócio é resultado dos avanços que esse setor econômico vem registrando não apenas em Rondônia, mas no cenário nacional. ” A força que vem do campo garante mais progresso para o nosso país e em Rondônia é o carro chefe do desenvolvimento econômico e social”, salientou.

Modalidades de ensino

Na modalidade integrado, o estudante realiza a formação técnica ao mesmo tempo em que cursa o ensino médio com matrícula única, tendo como requisito, a conclusão do ensino fundamental II até a data da matrícula. É necessário a comprovação, por meio do histórico escolar ou declaração de conclusão.

Já na modalidade simultânea, os estudantes precisam ter concluído o ensino médio ou, pelo menos, o primeiro ano dessa etapa escolar. A formação é feita separadamente, ou seja, o aluno tem duas matrículas. Dessa forma, assiste as aulas das disciplinas do ensino médio em uma instituição e a formação técnica em outra. Quem já concluiu o ensino médio faz apenas o curso técnico.

Para frequentar o curso técnico subsequente, o candidato deve ter concluído o ensino médio até a data da matrícula, sendo necessária a comprovação de escolaridade, por meio do histórico escolar, declaração emitida ou documento oficial equivalente.

Seja qual for o formato do aprendizado, muitos jovens estão buscando oportunidades na educação profissional para ingressarem no mercado de trabalho. É o caso do estudante do 2° ano do Curso Técnico em Agronegócio, do Centec- Abaitará, Antônio Bavaresco Neto, de 16 anos, em que justifica o motivo de ter optado pelo setor que impulsiona a economia. “Existem muitas vagas de emprego no agronegócio aguardando apenas profissionais qualificados”, pontuou.

Fonte: Governo RO