Inscrições para dois concursos de fotografia da Setur terminam dia 27 e podem pagar até R$ 2.500 em prêmios

Com o propósito de demonstrar as belezas do Estado de Rondônia, a Superintendência Estadual de Turismo – Setur lançou dois concursos de fotografia, o “Viva Rondônia” e o “Meu Município, Minha Rondônia”. Os concursos de imagens estão recebendo as participações desde o dia 13 de outubro, e as inscrições finalizam no próximo dia 27. Os prêmios vão de R$ 1.000,00 a R$ 2.500,00.

Para promover as imagens de Rondônia, a Setur espera que o olhar dos amantes da fotografia que se inscreverem, sejam eles amadores ou profissionais, agucem o interesse de toda a população em conhecer mais das riquezas históricas, culturais, patrimoniais, arquitetônicas, artísticas, étnicas, sempre alinhadas com a memória rondoniense em favor do turismo no Estado.

Cada participante pode inscrever até dez fotos em arquivos digitais de sua própria autoria, ser original e não ter participado ou sido premiada em outro concurso prévio. Além disso, não podem conter assinatura ou identificação, nem possuir cunho ofensivo, imoral, racista ou discriminatório. Os assuntos das fotografias podem estar entre todos os municípios de Rondônia, que foram divididos nos polos Madeira-Mamoré, Vale do Jamari, Rota das Águas, Rios de Rondon, Região dos Fortes, Vale do Guaporé, Zona da Mata, no “Viva Rondônia”. No concurso “Meu Município, Minha Rondônia” podem ser abordados os municípios de Ariquemes, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Costa Marques, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena.

O secretário de Turismo, Gilvan Pereira Júnior explicou que toda a pasta tem expectativa de as imagens alcançarem as potencialidades turísticas locais, e venham a consolidar as ações desenvolvidas durante os últimos anos. “Rondônia será vista através do clique dos artistas fotográficos, imagens que encantarão os rondonienses”, assegurou Gilvan.

PREMIAÇÃO

Em ambos os concursos as inscrições são gratuitas e premiam as três melhores fotos em cada polo, no caso do “Viva Rondônia” e municípios, no caso do “Meu Município, Minha Rondônia. No “Viva Rondônia”, o 1° colocado vai receber R$ 2.500,00 e o 2° colocado recebe R$ 1.700,00. Para quem ficar em 3° lugar recebe o prêmio de R$ 1.300,00. O concurso “Meu Município, Minha Rondônia”, o 1° lugar terá direito à premiação de R$ 2.000,00. Quem ficar em 2° recebe R$ 1.500,00 e a última premiação do certame é para o 3° lugar, que fará jus ao prêmio de R$ 1.000,00.

PROGRAMAÇÃO

A seleção das três melhores fotografias de cada polo vai de 28 de novembro a 2 de dezembro, e as solenidades de premiação dos concursos serão entre os dias 8 e 9 de dezembro – direcionados ao “Viva Rondônia” e para os dias 12 e 16 de dezembro, “Meu Município, Minha Rondônia”.

Para mais informações, a Setur disponibilizou o contato (69) 3212-9269, ou o acesso aos links:

“Viva Rondônia” https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/SEI_0033653471_Aviso_1185.pdf

“Meu Município, Minha Rondônia” https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/Edital-CONCURSO-no-002.2022-1.pdf

Fonte: Governo RO